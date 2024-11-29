«Ситуация, в которую попадает очень часто». В Италии нашли проблему Довбика

28 ноября прошел матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Рома». Поединок завершился со счетом 2:2.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе своей команды, отыграл все 90 минут и даже сумел отличиться голом и ассистом, но эти результативные действия были отменены арбитром. После поединка издание IlRomanista оценило игру 27-летнего футболиста:

«В течение первого тайма он с трудом входил в игру. После перерыва он сумел забить, но гол отменили из-за офсайда – ситуация, в которую он попадает очень часто».

В итоге журналисты поставили украинцу 5.5 баллов из 10 возможных – худшая оценка в матче.