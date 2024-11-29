28.11.2024 19:45 – FT 2 : 0
Лига конференций29 ноября 2024, 14:10 | Обновлено 29 ноября 2024, 14:11
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Серкль Брюгге – Хартс – 2:0. Уверенная победа хозяев. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
29 ноября 2024, 14:10 | Обновлено 29 ноября 2024, 14:11
24
0
28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Серкль Брюгге» встретился с «Хартсом».
Игра проходила на стадионе «Ян Брейдел» и завершилась победой хозяев 2:0.
Лига конференций. 4 тур. 28 ноября
«Серкль Брюгге» – «Хартс» – 2:0
Голы: Ефекеле 40, Магни, 90
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Гари Манье (Серкль Брюгге).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Маламин Эфекель (Серкль Брюгге).
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