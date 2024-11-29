28.11.2024 19:45 – FT 2 : 2
Лига конференций29 ноября 2024, 13:49 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:51
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Санкт-Галлен – Бачка-Топола – 2:2. Боевая ничья в Швейцарии. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
29 ноября 2024, 13:49 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:51
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28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Санкт-Галлен» сыграл с «ТСЦ Бачка-Топола».
Игра проходила на стадионе «Кибун Парк» и завершилась ничьей 2:2.
Лига конференций. 4 тур. 28 ноября
«Санкт-Галлен» – «ТСЦ Бачка-Топола» – 2:2
Голы: Сиссе 31, Конетцке, 65 – Пантович 40, 53
Видеообзор матча:
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Корсин Коницке (Санкт-Галлен).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Милош Пантович (ТСЦ Бачка-Топола).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Милош Пантович (ТСЦ Бачка-Топола).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Мустафа Сиссе (Санкт-Галлен).
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