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Лига конференций
Санкт-Галлен
28.11.2024 19:45 – FT 2 : 2
ТСЦ Бачка-Топола
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Лига конференций
29 ноября 2024, 13:49 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:51
12
0

Санкт-Галлен – Бачка-Топола – 2:2. Боевая ничья в Швейцарии. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

29 ноября 2024, 13:49 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:51
12
0
Санкт-Галлен – Бачка-Топола – 2:2. Боевая ничья в Швейцарии. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Санкт-Галлен» сыграл с «ТСЦ Бачка-Топола».

Игра проходила на стадионе «Кибун Парк» и завершилась ничьей 2:2.

Лига конференций. 4 тур. 28 ноября

«Санкт-Галлен» – «ТСЦ Бачка-Топола» – 2:2

Голы: Сиссе 31, Конетцке, 65 – Пантович 40, 53

Видеообзор матча:

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Корсин Коницке (Санкт-Галлен).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Милош Пантович (ТСЦ Бачка-Топола).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Милош Пантович (ТСЦ Бачка-Топола).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Мустафа Сиссе (Санкт-Галлен).
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Санкт-Галлен ТСЦ Бачка-Топола Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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