Судья дала финальный свисток, а затем продолжила матч сборной Украины
Курьез возник в поединке женских команд Армении WU-19 и Украины WU-19
Курьезный момент возник в матче женской сборной Украины WU-19 и команды Армении WU-19 в квалификации ЧЕ-2025 WU-19.
Подопечные Наталии Игнатович выступают в группе В6 вместе с командами Израиля и Армении. В первом туре в Ереване украинки обыграли команду Армении со счетом 2:0. Голы у сборной Украины забили Анастасия Стахнюк и Марина Птицына.
Интересно, что судья дала финальный свисток, когда табло показывало время 92:10 (хотя компенсировано было 3 минуты к основному времени). Украинки начали обниматься, празднуя победу, однако вскоре судья, поняв свою ошибку, отменила финальный свисток и дала доиграть еще несколько минут.
Зафиксирована победа украинской сборной (2:0). Следующий поединок квалификации Евро-2025 WU-19 молодежная женская сборная Украины проведет 29 ноября с Израилем.
Квалификация Евро-2025 WU-19
Первый раунд отбора. Группа В6. 1-й тур
26 ноября. Ереван. Стадион академии ФФА.
13:00. Армения – Украина – 0:2 (0:1)
Голы: Стахнюк, 27, Птицына, 90+2.
ВИДЕО. На 90+3 мин судья дала финальный свисток, а затем продолжила матч
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья пообщался с английскими журналистами
Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Фран Гарсия, Лукас Васкес и Дани Себальос не нужны сливочным