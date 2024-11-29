Судья дала финальный свисток, а затем продолжила матч сборной Украины

Курьезный момент возник в матче женской сборной Украины WU-19 и команды Армении WU-19 в квалификации ЧЕ-2025 WU-19.

Подопечные Наталии Игнатович выступают в группе В6 вместе с командами Израиля и Армении. В первом туре в Ереване украинки обыграли команду Армении со счетом 2:0. Голы у сборной Украины забили Анастасия Стахнюк и Марина Птицына.

Интересно, что судья дала финальный свисток, когда табло показывало время 92:10 (хотя компенсировано было 3 минуты к основному времени). Украинки начали обниматься, празднуя победу, однако вскоре судья, поняв свою ошибку, отменила финальный свисток и дала доиграть еще несколько минут.

Зафиксирована победа украинской сборной (2:0). Следующий поединок квалификации Евро-2025 WU-19 молодежная женская сборная Украины проведет 29 ноября с Израилем.

Квалификация Евро-2025 WU-19

Первый раунд отбора. Группа В6. 1-й тур

26 ноября. Ереван. Стадион академии ФФА.

13:00. Армения – Украина – 0:2 (0:1)

Голы: Стахнюк, 27, Птицына, 90+2.

ВИДЕО. На 90+3 мин судья дала финальный свисток, а затем продолжила матч