Гвардиола меняет планы Манчестер Сити, чтобы выйти из кризиса
Английский клуб собирается выйти на трансферный рынок зимой
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола собирается изменить планы руководства, чтобы быстрее выбраться из кризиса.
Журналисты сообщают, что руководство «горожан» не собиралось покупать игроков во время ближайшего трансферного окна. В клубе планировали подписать полузащитника летом 2025 года. Наставник английской команды считает, что зимние трансферы помогут «Манчестер Сити» улучшить свое турнирное положение и догнать лидера – «Ливерпуль».
Главными трансферными целями клуба стали полузащитники – Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Адам Вортон («Кристал Пэлас»). Руководство «Манчестер Сити» уверено, что сможет уговорить игроков перебраться на «Этихад».
«Манчестер Сити» никак не может прервать свою неприятную серию – команда не побеждает в шести последних матчах (одна ничья и пять поражений).
Сообщалось, что английский клуб установил несколько антирекордов в поединке Лиги чемпионов.
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