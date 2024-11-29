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Лига конференций
Панатинаикос
28.11.2024 19:45 – FT 1 : 0
ХИК
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Лига конференций
29 ноября 2024, 13:31 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:32
20
0

Панатинаикос – ХИК – 1:0. Победа греков на домашнем стадионе. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

29 ноября 2024, 13:31 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:32
20
0
Панатинаикос – ХИК – 1:0. Победа греков на домашнем стадионе. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Панатинаикос» встретился с «ХИК».

Игра прошла в Афинах и завершилась победой хозяев 1:0.

Лига конференций. 4 тур. 28 ноября

«Панатинаикос» – «ХИК» – 1:0

Гол: Тойвио, 33 (Автогол)

Видеообзор матча:

События матча

33’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Йоона Тойвио (ХИК).
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Панатинаикос ХИК Хельсинки Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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