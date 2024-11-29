28.11.2024 19:45 – FT 1 : 0
Лига конференций29 ноября 2024, 13:31 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:32
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Панатинаикос – ХИК – 1:0. Победа греков на домашнем стадионе. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
29 ноября 2024, 13:31 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:32
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28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Панатинаикос» встретился с «ХИК».
Игра прошла в Афинах и завершилась победой хозяев 1:0.
Лига конференций. 4 тур. 28 ноября
«Панатинаикос» – «ХИК» – 1:0
Гол: Тойвио, 33 (Автогол)
Видеообзор матча:
События матча
33’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Йоона Тойвио (ХИК).
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