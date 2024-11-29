«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций

28 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги конференций, в котором сыграли немецкий «Хайденхайм» и английский «Челси». Гости уверенно победилил со счетом 2:0. Второй гол лондонского клуба записал на свой счет украинский вингер Михаил Мудрик.

Издание London World оценило игру футболиста: «Мудрик заработал пенальти, однако арбитр не поставил его. Несмотря на это, игрок продолжил уверенно смотреться на футбольном поле. Его гол был важен для команды и позволил укрепить победу. Мудрик выглядел разочарованным из-за того, что сыграл не так, как хотел. Он отдал много сил, но были ситуации, когда украинец мог сыграть лучше», – подытожили журналисты.

В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за «Челси» во всех турнирах – забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу Лиги конференций, имея в активе 12 баллов.