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  4. «Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
Лига конференций
29 ноября 2024, 12:56 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:59
2039
1

«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций

Украинский вингер помог «Челси» победить в матче четвертого тура

29 ноября 2024, 12:56 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:59
2039
1
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

28 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги конференций, в котором сыграли немецкий «Хайденхайм» и английский «Челси». Гости уверенно победилил со счетом 2:0. Второй гол лондонского клуба записал на свой счет украинский вингер Михаил Мудрик.

Издание London World оценило игру футболиста: «Мудрик заработал пенальти, однако арбитр не поставил его. Несмотря на это, игрок продолжил уверенно смотреться на футбольном поле. Его гол был важен для команды и позволил укрепить победу. Мудрик выглядел разочарованным из-за того, что сыграл не так, как хотел. Он отдал много сил, но были ситуации, когда украинец мог сыграть лучше», – подытожили журналисты.

В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за «Челси» во всех турнирах – забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу Лиги конференций, имея в активе 12 баллов.

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Лига конференций Челси Хайденхайм Михаил Мудрик
Микола Титюк Источник: London World
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Комментарии 1
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antt
Пенальті незарахований такий собі. З Італією на іншому фланзі був кращий. Хоча в розстановці на матч його чогось поставили на правий фланг, а цей прорив і його більш звична позиція на лівому фланзі. І гол, без якого Челсі і так би переміг, та й перше місце і так майже гарантоване в ЛК.
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