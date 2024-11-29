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  4. Ноа – Викингур Рейкьявик – 0:0. Боевая ничья в Ереване. Видеообзор матча
Лига конференций
Ноа
28.11.2024 19:45 – FT 0 : 0
Викингур Рейкьявик
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Лига конференций
29 ноября 2024, 12:35 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:36
16
0

Ноа – Викингур Рейкьявик – 0:0. Боевая ничья в Ереване. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

29 ноября 2024, 12:35 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:36
16
0
Ноа – Викингур Рейкьявик – 0:0. Боевая ничья в Ереване. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Ноа Ереван» сыграл с «Викингуром Рейкьявик».

Игра проходила на стадионе «им. Вазгена Саргсяна» и завершилась ничьей 0:0.

Лига конференций. 4 тур. 28 ноября

«Ноа Ереван»«Викингур Рейкьявик» – 0:0

Видеообзор матча:

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Ноа Ереван Викингур видео голов и обзор Лига конференций
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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