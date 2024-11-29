28.11.2024 19:45 – FT 0 : 0
Лига конференций29 ноября 2024, 12:35 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:36
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0
Ноа – Викингур Рейкьявик – 0:0. Боевая ничья в Ереване. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
29 ноября 2024, 12:35 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:36
16
0
28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Ноа Ереван» сыграл с «Викингуром Рейкьявик».
Игра проходила на стадионе «им. Вазгена Саргсяна» и завершилась ничьей 0:0.
Лига конференций. 4 тур. 28 ноября
«Ноа Ереван» – «Викингур Рейкьявик» – 0:0
Видеообзор матча:
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