«Соперник забивает гол и танцует». Журналист раскритиковал игру Динамо

Украинский журналист Владимир Зверов остался недоволен игрой киевского «Динамо» в матче Лиги Европы против «Виктории Пльзень» (1:2):

«Второй пропущенный гол – это издевательство. Это главный момент Лиги Европы, после которого наступает точка невозврата. Если в матче с «Ференцварошем» можно было списать все на красную карточку, то здесь... Шулц забивает гол и еще пританцовывает. Нельзя так.

Нельзя отворачиваться от мяча так, как это делают игроки «Динамо». Нельзя так защищаться. Где голы киевского клуба и как их создавать? Если «Динамо» хочет победить, то почему ваш опорный полузащитник наносит больше всех ударов?»? – возмущается Зверов.

Сообщалось, что болельщики уничтожили столичный клуб из-за поражения.