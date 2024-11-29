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Лига Европы
29 ноября 2024, 12:16 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:22
536
1

«Соперник забивает гол и танцует». Журналист раскритиковал игру Динамо

Владимир Зверов прокомментировал матч киевского клуба в Лиге Европы

29 ноября 2024, 12:16 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:22
536
1
«Соперник забивает гол и танцует». Журналист раскритиковал игру Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинский журналист Владимир Зверов остался недоволен игрой киевского «Динамо» в матче Лиги Европы против «Виктории Пльзень» (1:2):

«Второй пропущенный гол – это издевательство. Это главный момент Лиги Европы, после которого наступает точка невозврата. Если в матче с «Ференцварошем» можно было списать все на красную карточку, то здесь... Шулц забивает гол и еще пританцовывает. Нельзя так.

Нельзя отворачиваться от мяча так, как это делают игроки «Динамо». Нельзя так защищаться. Где голы киевского клуба и как их создавать? Если «Динамо» хочет победить, то почему ваш опорный полузащитник наносит больше всех ударов?»? – возмущается Зверов.

Сообщалось, что болельщики уничтожили столичный клуб из-за поражения.

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Лига Европы Динамо Киев Виктория Пльзень Владимир Зверов
Микола Титюк Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 1
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antt
Тільки побачив Шульца в складі і зрозумів що для Динамо буде складно. І побачивши прізвище автора першого голу в чехів на старті гри, важко було не звернути увагу як і на багатьох інших, а він ще й відкрив рахунок. І його гол також був на майстерність і точність, чого б нашим футболістам. Один мяч таким точним ударом відіграли, але цього ж мало коли часу взагалі уже не було.
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