«Какой позор». Болельщики уничтожили Динамо за поражение в еврокубке
Киевский клуб уступил «Викторию» со счетом 1:2
28 ноября прошел матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Динамо» Киев и «Виктория» Пльзень. Игра завершилась поражением киевлян со счетом 1:2.
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Столичный клуб потерпел 5-е поражение в 5 матчах этого розыгрыша Лиги Европы. За эти встречи «бело-синие» забили лишь 1 гол. После поединка фанаты киевского «Динамо» оценили игру команды в социальных сетях.
Vadim Shelchuk: «Какой позор».
Vadym: «Что для меня самое обидное: сначала нас всерьез воспринимала «Барселона», потом такие команды, как «Эвертон», «Валенсия», тогда «Слован», дальше «Яблонец». Сейчас такое впечатление, что один «Левый берег».
Олег LN: «Жесть просто. Позор».
m: «Достойно проиграли одному из аутсайдеров, это шикарно».
Назар Горовой: «Позорники, вы хоть представляете за какой клуб играете?»
Серега Кондратенко: «Что же сделаешь, если бы я вышел - лучше сыграл бы. Это п***а 100%, но на что мы надеемся, когда Украину кроют ракетами с утра до ночи и нет этому конца и края, какой может быть футбол».
Назар Юхимюк: «Нападающий надо, нет в «Динамо» нападающего».
амбассадор анлака: «Ну, что поделаешь, днари... Игроки не хотят играть, тренеры - тренировать, руководство - развивать клуб. Тотальная апатия, уже безразлично на результат».
Богдан: «Жаль, что в новом формате ЛЕ 8 матчей... Так бы мы 1 игру еще сыграли и дальше спокойно бы в УПЛ бегали, а так придется еще 3 матча страдать».
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