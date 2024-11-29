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  4. Мольде – АПОЭЛ – 0:1. Победа на выезде. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Мольде
28.11.2024 19:45 – FT 0 : 1
АПОЭЛ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
29 ноября 2024, 12:00 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:36
13
0

Мольде – АПОЭЛ – 0:1. Победа на выезде. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

29 ноября 2024, 12:00 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:36
13
0
Мольде – АПОЭЛ – 0:1. Победа на выезде. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Мольде» сыграл с «АПОЭЛом».

Игра проходила на стадионе «Акер» и завершилась победой гостей 1:0.

Лига конференций. 4 тур. 28 ноября

«Мольде» – «АПОЭЛ» – 0:1

Гол: Лайфис, 41

Видеообзор матча:

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Лайфис (АПОЭЛ).
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Мольде АПОЭЛ видео голов и обзор Лига конференций
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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