Лига конференций29 ноября 2024, 12:00 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:36
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Мольде – АПОЭЛ – 0:1. Победа на выезде. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
29 ноября 2024, 12:00 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:36
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28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Мольде» сыграл с «АПОЭЛом».
Игра проходила на стадионе «Акер» и завершилась победой гостей 1:0.
Лига конференций. 4 тур. 28 ноября
«Мольде» – «АПОЭЛ» – 0:1
Гол: Лайфис, 41
Видеообзор матча:
События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Лайфис (АПОЭЛ).
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