«Рома наказала нас». Наставник Тоттенхэма похвалил команду Раньери

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился эмоциями после матча против римской «Ромы» в пятом туре основного этапа Лиги Европы (2:2). Специалист не доволен результатом встречи.

«Концовка очень расстроила нас. Это был увлекательный матч с большим количеством голов. Мы создали много моментов и должны были убивать интригу.

При счете 2:1 оставался риск, что мы пропустим. Так и вышло. Соперник наказал нас», – сказал специалист.

Ранее о матче высказался наставник «Ромы» Клаудио Раньери.