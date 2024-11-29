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Лига Европы
29 ноября 2024, 11:28 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:31
280
0

«Рома наказала нас». Наставник Тоттенхэма похвалил команду Раньери

Ангелос Постекоглу не доволен результатом игры

29 ноября 2024, 11:28 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:31
280
0
«Рома наказала нас». Наставник Тоттенхэма похвалил команду Раньери
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился эмоциями после матча против римской «Ромы» в пятом туре основного этапа Лиги Европы (2:2). Специалист не доволен результатом встречи.

«Концовка очень расстроила нас. Это был увлекательный матч с большим количеством голов. Мы создали много моментов и должны были убивать интригу.

При счете 2:1 оставался риск, что мы пропустим. Так и вышло. Соперник наказал нас», – сказал специалист.

Ранее о матче высказался наставник «Ромы» Клаудио Раньери.

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Рома Рим Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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