Лига Европы29 ноября 2024, 11:28 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:31
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«Рома наказала нас». Наставник Тоттенхэма похвалил команду Раньери
Ангелос Постекоглу не доволен результатом игры
29 ноября 2024, 11:28 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:31
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился эмоциями после матча против римской «Ромы» в пятом туре основного этапа Лиги Европы (2:2). Специалист не доволен результатом встречи.
«Концовка очень расстроила нас. Это был увлекательный матч с большим количеством голов. Мы создали много моментов и должны были убивать интригу.
При счете 2:1 оставался риск, что мы пропустим. Так и вышло. Соперник наказал нас», – сказал специалист.
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