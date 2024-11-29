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Лига чемпионов
29 ноября 2024, 10:48 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:04
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0

Экс-игрок Реала: «Когда Мадрид ждал лидера, Мбаппе не сделал шаг вперед»

Бывший футболист Стив Макманаман недоволен игрой француза

29 ноября 2024, 10:48 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:04
160
0
Экс-игрок Реала: «Когда Мадрид ждал лидера, Мбаппе не сделал шаг вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший футболист испанского «Реала» Стив Макманаман недоволен игрой лидера мадридской команды Килиана Мбаппе:

«Он был нужен «Реалу», когда ситуация выглядела тяжелой. Команда потеряла Винисиуса, из-за травм потеряла многих игроков. В этот момент все ждали уверенной игры от Килиана. То, что он сделал в матче Лиги чемпионов, выглядело слишком слабо.

Это был лучший момент, чтобы стать лидером команды. Килиану нужно было сделать шаг вперед, но он не сделал этого. Мадрид переживает не лучшие времена и его звездные игроки в плохой форме. Испанская пресса не будет жалеть Мбаппе», – уверен Макманаман.

Сообщалось, что футболист «Реала» поддержал Килиана Мбаппе.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Килиан Мбаппе Стив Макманаман
Микола Титюк Источник: Footmercato
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