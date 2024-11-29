Экс-игрок Реала: «Когда Мадрид ждал лидера, Мбаппе не сделал шаг вперед»

Бывший футболист испанского «Реала» Стив Макманаман недоволен игрой лидера мадридской команды Килиана Мбаппе:

«Он был нужен «Реалу», когда ситуация выглядела тяжелой. Команда потеряла Винисиуса, из-за травм потеряла многих игроков. В этот момент все ждали уверенной игры от Килиана. То, что он сделал в матче Лиги чемпионов, выглядело слишком слабо.

Это был лучший момент, чтобы стать лидером команды. Килиану нужно было сделать шаг вперед, но он не сделал этого. Мадрид переживает не лучшие времена и его звездные игроки в плохой форме. Испанская пресса не будет жалеть Мбаппе», – уверен Макманаман.

Сообщалось, что футболист «Реала» поддержал Килиана Мбаппе.