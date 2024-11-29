Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Европе играют в футбол, а мы шансы в голове считаем»

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий оценил шансы донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов и назвал главную проблему украинских клубов:

«Не надо смотреть на соперников. Кто-то говорит, что «Шахтер» – молодая команда, но у них есть опыт. Конечно, есть много факторов. Команда тратит силы на дорогу, это влияет на восстановление. Нужно спокойно играть, а не думать: «Выйдем или не выйдем?». Мы постоянно у себя в голове просчитываем, кого обыграем, а кого не обыграем. В Европе играют в футбол и не думают об этом.

Когда в стране война, надо выходить, играть и думать о наших защитниках. Потому, что наши ребята смотрят и переживают за «Шахтер».

Не каждый день играешь против таких соперников, как «Бавария». Надо кайфовать от игры. И болеть за украинские клубы – и за «Динамо», и за «Шахтер», – рассказал Федецкий.

Сообщалось, что экс-игрок сборной Украины назвал главные ошибки донецкого «Шахтера».