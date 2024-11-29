28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы, в котором встретились португальская «Брага» и немецкий «Хоффенхайм». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

В первые восемь минут в воротах немецкого клуба побывало два мяча – отличились Брума и Фернандеш. «Хоффенхайм» пытался огрызаться, однако забить хотя бы один мяч не удалось. «Брага» на 90+5 минуте установила окончательный счет. В этом поединке португальская команда продемонстрировала великолепную реализацию – количество ожидаемых голов «Браги» составило всего 0,48 xG.

Хозяева улучшили свое турнирное положение и поднялись на 18-е место. В активе «Браги» – 7 баллов. «Хоффенхайм» продолжает бороться за плей-офф, однако из-за нестабильных результатов находится лишь на 25-й позиции (5 очков).

Лига Европы, 5-й тур. 28 ноября

Брага – Хоффенхайм – 3:0

Голы: Брума, 2, Фернандеш, 8, Карвальо, 90+5

Видеообзор матча:

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