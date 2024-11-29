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  4. Брага – Хоффенхайм – 3:0. Как немцам попасть в плей-офф? Видео голов
Лига Европы
29 ноября 2024, 09:56 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:10
54
0

Брага – Хоффенхайм – 3:0. Как немцам попасть в плей-офф? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы

29 ноября 2024, 09:56 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:10
54
0
Брага – Хоффенхайм – 3:0. Как немцам попасть в плей-офф? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Брага – Хоффенхайм

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы, в котором встретились португальская «Брага» и немецкий «Хоффенхайм». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

В первые восемь минут в воротах немецкого клуба побывало два мяча – отличились Брума и Фернандеш. «Хоффенхайм» пытался огрызаться, однако забить хотя бы один мяч не удалось. «Брага» на 90+5 минуте установила окончательный счет. В этом поединке португальская команда продемонстрировала великолепную реализацию – количество ожидаемых голов «Браги» составило всего 0,48 xG.

Хозяева улучшили свое турнирное положение и поднялись на 18-е место. В активе «Браги» – 7 баллов. «Хоффенхайм» продолжает бороться за плей-офф, однако из-за нестабильных результатов находится лишь на 25-й позиции (5 очков).

Лига Европы, 5-й тур. 28 ноября

Брага – Хоффенхайм – 3:0

Голы: Брума, 2, Фернандеш, 8, Карвальо, 90+5

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

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Лига Европы Брага Хоффенхайм видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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