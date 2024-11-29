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  4. «Мало пользы, надо проснуться». СМИ дало совет Довбику
Лига Европы
29 ноября 2024, 11:37 |
372
0

«Мало пользы, надо проснуться». СМИ дало совет Довбику

Украинский нападающий «Ромы» не сумел забить «Тоттенхэму»

29 ноября 2024, 11:37 |
372
0
«Мало пользы, надо проснуться». СМИ дало совет Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28 ноября прошел матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Рома». Поединок завершился со счетом 2:2.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик провел на поле весь матч и даже сумел отличиться голом и ассистом, но оба его результативных действия были отменены из-за офсайдов. После поединка издание Giallorossi.net оценило игру 27-летнего футболиста:

«Ему надо проснуться, потому что от него мало пользы».

В итоге журналисты поставили украинцу 5 баллов из 10 возможных – худшая оценка в матче.

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Рома Рим Тоттенхэм Лига Европы Артем Довбик
Дмитро Вербинський Источник
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