«Мало пользы, надо проснуться». СМИ дало совет Довбику

28 ноября прошел матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Рома». Поединок завершился со счетом 2:2.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик провел на поле весь матч и даже сумел отличиться голом и ассистом, но оба его результативных действия были отменены из-за офсайдов. После поединка издание Giallorossi.net оценило игру 27-летнего футболиста:

«Ему надо проснуться, потому что от него мало пользы».

В итоге журналисты поставили украинцу 5 баллов из 10 возможных – худшая оценка в матче.