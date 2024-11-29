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Чемпионат Европы
29 ноября 2024, 09:05 | Обновлено 29 ноября 2024, 09:29
86
0

Украина – Бельгия. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 29 ноября в 19:00 первый матч плей-офф отбора к Евро-2025

29 ноября 2024, 09:05 | Обновлено 29 ноября 2024, 09:29
86
0
Украина – Бельгия. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

29 ноября в 19:00 в турецкой Анталье проходит первый поединок второго раунда плей-офф квалификации Евро-2025 между женскими сборными Украины и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй матч состоится 3 декабря в 21:15 в бельгийском Львене. Победитель двухматчевого противостояния получит пропуск на чемпионат Европы 2025 года.

В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Пятенко выбили Турцию (1:1, 2:0). Бельгия по сумме двух игр прошла Грецию (0:0, 5:0).

Финальный турнир чемпионата Европы пройдет со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии. По итогам группового этапа квалификации путевки в ЧЕ получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А: Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев – Швейцарии. Остальные 7 путевок будут разыграны во втором раунде плей-офф (матчи дома и на выезде).

Матчи плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд состоятся 28/29 ноября и 3 декабря. Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют 7 путевок в финальный турнир Евро-2025, где выступят 16 участников. Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.

Евро-2025 среди женских команд

2-й раунд квалификации, 28/29 ноября и 3 декабря

  • Португалия – Чехия
  • Шотландия – Финляндия
  • Украина – Бельгия
  • Уэльс – Ирландия
  • Польша – Австрия
  • Северная Ирландия – Норвегия
  • Сербия – Швеция

Украина – Бельгия. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Постер матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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