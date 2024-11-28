ФОТО. Женская сборная Украины готовиться к матчу с Бельгией
29 ноября команды сыграют первый матч второго раунда плей-офф в Турции
Национальная женская сборная Украины готовится в турецкой Анталье.
Подопечные Владимира Пятенко сыграют с бельгийками во втором раунде плей-офф. Первый матч второго раунда плей-офф Евро-2025 между женскими сборными Украины и Бельгии состоится 29 ноября в турецкой Анталье (начало – 19:00), а ответный – 3 декабря в бельгийском Левене (начало – 21:15).
В первом раунде украинская команда обыграла сборную Турции (1:1, 2:0), а бельгийская сборная уверенно победила Грецию (0:0, 5:0).
На матчи с Бельгией тренер сборной Украины рассчитывает на 24 футболистки.
Состав женской сборной Украины
Вратари: Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Колос» Ковалёвка), Дарина Бондарчук («Металлист 1925» Харьков).
Защитники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все — «Ворскла» Полтава), Дарья Апанащенко, Ольга Басаньская, Леся Ольхова (все — «Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Фомгет», Турция).
Полузащитники: Виктория Гирин («Ладомир» Владимир), Вероника Андрухив, Даяна Семков (обе — «Колос» Ковалёвка), Яна Калинина («Ворскла» Полтава), Тамила Химич, Юлия Шевчук, Натия Панцулая, Анна Петрик (все — «Металлист 1925» Харьков), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия), Яна Малахова («Мура Нона», Словения).
Нападающие: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Лилль», Франция)
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