Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Женская сборная Украины готовиться к матчу с Бельгией
Чемпионат Европы
28 ноября 2024, 14:57 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:59
62
0

ФОТО. Женская сборная Украины готовиться к матчу с Бельгией

29 ноября команды сыграют первый матч второго раунда плей-офф в Турции

28 ноября 2024, 14:57 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:59
62
0
ФОТО. Женская сборная Украины готовиться к матчу с Бельгией
УАФ

Национальная женская сборная Украины готовится в турецкой Анталье.

Подопечные Владимира Пятенко сыграют с бельгийками во втором раунде плей-офф. Первый матч второго раунда плей-офф Евро-2025 между женскими сборными Украины и Бельгии состоится 29 ноября в турецкой Анталье (начало – 19:00), а ответный – 3 декабря в бельгийском Левене (начало – 21:15).

В первом раунде украинская команда обыграла сборную Турции (1:1, 2:0), а бельгийская сборная уверенно победила Грецию (0:0, 5:0).

На матчи с Бельгией тренер сборной Украины рассчитывает на 24 футболистки.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Колос» Ковалёвка), Дарина Бондарчук («Металлист 1925» Харьков).

Защитники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все — «Ворскла» Полтава), Дарья Апанащенко, Ольга Басаньская, Леся Ольхова (все — «Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Виктория Гирин («Ладомир» Владимир), Вероника Андрухив, Даяна Семков (обе — «Колос» Ковалёвка), Яна Калинина («Ворскла» Полтава), Тамила Химич, Юлия Шевчук, Натия Панцулая, Анна Петрик (все — «Металлист 1925» Харьков), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия), Яна Малахова («Мура Нона», Словения).

Нападающие: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Лилль», Франция)

По теме:
«В этой игре главное – победа». Филиппов – о матче Албания – Украина
ФИЛИППОВ: «Бельгия – это топовая команда, но я верю в нашу сборную»
Владимир ПЯТЕНКО: «Нет времени на раскачку – бельгиек надо побеждать»
женская сборная Украины по футболу женская сборная Бельгии по футболу чемпионат Европы по футболу среди женщин Украина - Бельгия Владимир Пятенко
Олександр Сільченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 28 ноября 2024, 01:31 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Футбол | 27 ноября 2024, 15:01 10
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика

Михаила могут продать за 30 млн фунтов стерлингов

Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»
Футбол | 28.11.2024, 12:35
Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»
Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»
Мбаппе – проблема. Реал пытается скрыть ошибки футболиста
Футбол | 28.11.2024, 14:28
Мбаппе – проблема. Реал пытается скрыть ошибки футболиста
Мбаппе – проблема. Реал пытается скрыть ошибки футболиста
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Футбол | 27.11.2024, 19:08
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 12
Футбол
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
27.11.2024, 18:44 1
Бокс
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
27.11.2024, 23:55 20
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
28.11.2024, 06:23 31
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 66
Футбол
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
26.11.2024, 10:24 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем