ФОТО. Женская сборная Украины готовиться к матчу с Бельгией

Национальная женская сборная Украины готовится в турецкой Анталье.

Подопечные Владимира Пятенко сыграют с бельгийками во втором раунде плей-офф. Первый матч второго раунда плей-офф Евро-2025 между женскими сборными Украины и Бельгии состоится 29 ноября в турецкой Анталье (начало – 19:00), а ответный – 3 декабря в бельгийском Левене (начало – 21:15).

В первом раунде украинская команда обыграла сборную Турции (1:1, 2:0), а бельгийская сборная уверенно победила Грецию (0:0, 5:0).

На матчи с Бельгией тренер сборной Украины рассчитывает на 24 футболистки.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Колос» Ковалёвка), Дарина Бондарчук («Металлист 1925» Харьков).

Защитники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все — «Ворскла» Полтава), Дарья Апанащенко, Ольга Басаньская, Леся Ольхова (все — «Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Виктория Гирин («Ладомир» Владимир), Вероника Андрухив, Даяна Семков (обе — «Колос» Ковалёвка), Яна Калинина («Ворскла» Полтава), Тамила Химич, Юлия Шевчук, Натия Панцулая, Анна Петрик (все — «Металлист 1925» Харьков), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия), Яна Малахова («Мура Нона», Словения).

Нападающие: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Лилль», Франция)