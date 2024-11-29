ФОТО. «Вы зае****». Милевский жестко обратился к игрокам Динамо Киев

Экс-футболист «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский обратился к футболистам киевского клуба после поражения от «Виктории Пльзень».

Это было пятое поражение подряд киевлян на групповом этапе Лиги Европы.

«Динамо» проиграло «Виктории» со счётом 1:2.

Милевский, который смотрел этот матч в компании с Алиевым, не сдерживал своих эмоций после матча и обратился к футболистам:

«Вы зае**** уже 🔵⚪️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️. К себе уважение есть? Бл***, поэтому вас никто не знает на улицах Киева 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️»: