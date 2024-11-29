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  4. ФОТО. «Вы зае****». Милевский жестко обратился к игрокам Динамо Киев
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29 ноября 2024, 08:53 |
1755
1

ФОТО. «Вы зае****». Милевский жестко обратился к игрокам Динамо Киев

Артем Милевский особо не подбирал слов после очередного поражения киевлян в Лиге Европы

29 ноября 2024, 08:53 |
1755
1
ФОТО. «Вы зае****». Милевский жестко обратился к игрокам Динамо Киев
Instagram. Артем Милевский

Экс-футболист «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский обратился к футболистам киевского клуба после поражения от «Виктории Пльзень».

Это было пятое поражение подряд киевлян на групповом этапе Лиги Европы.

«Динамо» проиграло «Виктории» со счётом 1:2.

Милевский, который смотрел этот матч в компании с Алиевым, не сдерживал своих эмоций после матча и обратился к футболистам:

«Вы зае**** уже 🔵⚪️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️. К себе уважение есть? Бл***, поэтому вас никто не знает на улицах Киева 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️»:

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фото lifestyle Динамо Киев Лига Европы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Милевский сборная Украины по футболу Александр Алиев
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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movkli
скажить, хто там близько до Мілі, що в смартфонах є кирилиця))) шкарпетки зачот!!!
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