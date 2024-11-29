ФОТО. Зинченко эпично затролил одноклубника по Арсеналу. Что сделал?

Футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко нашел забавным внешний вид Бена Уайта, который пришел на тренировка достаточно экстравагатно.

Зинченко опубликовал фото защитника «канониров» в сторис и подписал его лук двумя словами: «winter» (зима) и «summer» (лето).

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«А кто вы сегодня утром?», – написал Александр и отметил страницу Уайта в Instagram.

Напомним, что в матче против «Спортинга» Зинченко признали худшим игроком в составе «канониров».