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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 00:13 | Обновлено 27 ноября 2024, 00:32
799
0

Худший в команде. Известная оценка Зинченко за матч Лиги чемпионов

Арсенал с Александром Зинченко разгромил Спортинг

27 ноября 2024, 00:13 | Обновлено 27 ноября 2024, 00:32
799
0
Худший в команде. Известная оценка Зинченко за матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Арсеналом».

Игра прошла на «Эштадиу Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Поединок закончился со счётом 5:1 в пользу лондонского клуба.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 78-й минуте. Через 13 минут украинец не отметился результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил игру Зинченко в 6.1 балла. Также оценку 6.1 имеет Якуб Кивиор, это самая низкая оценка в составе «Арсенала». Лучшим стал Букайо Сака, получив 8.5 балла.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Спортинг - Арсенал Лига чемпионов Якуб Кивиор оценки
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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