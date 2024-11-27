Худший в команде. Известная оценка Зинченко за матч Лиги чемпионов

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Арсеналом».

Игра прошла на «Эштадиу Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Поединок закончился со счётом 5:1 в пользу лондонского клуба.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 78-й минуте. Через 13 минут украинец не отметился результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил игру Зинченко в 6.1 балла. Также оценку 6.1 имеет Якуб Кивиор, это самая низкая оценка в составе «Арсенала». Лучшим стал Букайо Сака, получив 8.5 балла.