ФОТО. Звездный гость Роналду – на стадионе Аль-Насра. Вышло эпично
Криштиану Роналду и Mr Beast опубликовали общий пост в Instagram
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал совместный пост-анонс с ютубером Mr Beast в Instagram.
Блогер с наибольшим количеством подписчиков на Youtube и легендарный футболист были одеты в футболки «Аль-Насра» и сделали мини-фотосет о встрече:
«Мы обое публикуем большие видео 30 ноября», – сообщили ютубер и футболист.
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Напомним, что первое видео о встрече было опубликовано на канале Криштиану Роналду «UR Cristiano».
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