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29 ноября 2024, 06:42 |
1047
0

ФОТО. Звездный гость Роналду – на стадионе Аль-Насра. Вышло эпично

Криштиану Роналду и Mr Beast опубликовали общий пост в Instagram

29 ноября 2024, 06:42 |
1047
0
ФОТО. Звездный гость Роналду – на стадионе Аль-Насра. Вышло эпично
Instagram. Mr Beast и Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал совместный пост-анонс с ютубером Mr Beast в Instagram.

Блогер с наибольшим количеством подписчиков на Youtube и легендарный футболист были одеты в футболки «Аль-Насра» и сделали мини-фотосет о встрече:

«Мы обое публикуем большие видео 30 ноября», – сообщили ютубер и футболист.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что первое видео о встрече было опубликовано на канале Криштиану Роналду «UR Cristiano».

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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