«Я еще ничего не сделал для этого клуба». Аморим – о первой победе в МЮ
Клуб из Англии минимально обыграл «Буде-Глимт»
Новоиспеченный наставник клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал матч против «Буде-Глимта» в Лиге Европы, ставший первой победой специалиста во главе команды (3:2).
«Я вижу то, что видят все: хорошие моменты, трудные моменты. В итоге была определенная неразбериха, пытались удержать результат, но ребята прекрасно поработали. Они бежали, они давили, пытались делать то, над чем мы работали последние три дня, и мы победили.
Половина стадиона меня действительно не знает. Я приехал из Португалии и пока ничего не сделал для этого клуба. То, как они заставляют меня чувствовать себя как дома, особенно. Я буду сохранять это до конца своей карьеры.
Это было настоящее путешествие. Мы начали хорошо, но потом пропустили два гола в двух переходах. Мне нравится, как игроки продолжали играть в нашу игру. Иногда мы выигрывали мяч, хотя у нас были проблемы в прошлом, когда мы слишком часто отдавали мяч. Ребята действительно пытались, и мы заслужили победу», – сказал Аморим.
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