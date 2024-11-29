Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я еще ничего не сделал для этого клуба». Аморим – о первой победе в МЮ
Лига Европы
29 ноября 2024, 02:41 |
59
0

«Я еще ничего не сделал для этого клуба». Аморим – о первой победе в МЮ

Клуб из Англии минимально обыграл «Буде-Глимт»

29 ноября 2024, 02:41 |
59
0
«Я еще ничего не сделал для этого клуба». Аморим – о первой победе в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Новоиспеченный наставник клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал матч против «Буде-Глимта» в Лиге Европы, ставший первой победой специалиста во главе команды (3:2).

«Я вижу то, что видят все: хорошие моменты, трудные моменты. В итоге была определенная неразбериха, пытались удержать результат, но ребята прекрасно поработали. Они бежали, они давили, пытались делать то, над чем мы работали последние три дня, и мы победили.

Половина стадиона меня действительно не знает. Я приехал из Португалии и пока ничего не сделал для этого клуба. То, как они заставляют меня чувствовать себя как дома, особенно. Я буду сохранять это до конца своей карьеры.

Это было настоящее путешествие. Мы начали хорошо, но потом пропустили два гола в двух переходах. Мне нравится, как игроки продолжали играть в нашу игру. Иногда мы выигрывали мяч, хотя у нас были проблемы в прошлом, когда мы слишком часто отдавали мяч. Ребята действительно пытались, и мы заслужили победу», – сказал Аморим.

По теме:
Реал Сосьедад – Аякс – 2:0. Баски взяли свое. Видео голов и обзор матча
Тренер Виктории: «Динамо - очень хорошая комбинационная команда»
«Нет больше слов». Тарас Михавко об игре с Викторией
Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Буде-Глимт Лига Европы пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не выиграли б» Бош назвал игрока Шахтера, который помог ПСВ сделать камбек
Футбол | 28 ноября 2024, 12:58 5
«Не выиграли б» Бош назвал игрока Шахтера, который помог ПСВ сделать камбек
«Не выиграли б» Бош назвал игрока Шахтера, который помог ПСВ сделать камбек

61-летний специалист ключевым моментом матча назвал удаление Педриньо

Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Футбол | 28 ноября 2024, 21:38 311
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень

Киевляне уступили в очередном матче Лиги Европы

Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Футбол | 28.11.2024, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Усик – Фьюри 2. Легенда бокса, победивший Кличко, проведал Александра
Бокс | 28.11.2024, 09:13
Усик – Фьюри 2. Легенда бокса, победивший Кличко, проведал Александра
Усик – Фьюри 2. Легенда бокса, победивший Кличко, проведал Александра
Родри, Винисиус или Месси? Оглашены номинанты на награду The Best от FIFA
Футбол | 29.11.2024, 01:59
Родри, Винисиус или Месси? Оглашены номинанты на награду The Best от FIFA
Родри, Винисиус или Месси? Оглашены номинанты на награду The Best от FIFA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
27.11.2024, 15:01 10
Футбол
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.11.2024, 00:01
Бокс
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
27.11.2024, 23:55 20
Футбол
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
28.11.2024, 08:20 16
Бокс
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
28.11.2024, 12:41 18
Футбол
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
27.11.2024, 04:32 7
Футбол
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 349
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем