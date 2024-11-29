«Я еще ничего не сделал для этого клуба». Аморим – о первой победе в МЮ

Новоиспеченный наставник клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал матч против «Буде-Глимта» в Лиге Европы, ставший первой победой специалиста во главе команды (3:2).

«Я вижу то, что видят все: хорошие моменты, трудные моменты. В итоге была определенная неразбериха, пытались удержать результат, но ребята прекрасно поработали. Они бежали, они давили, пытались делать то, над чем мы работали последние три дня, и мы победили.

Половина стадиона меня действительно не знает. Я приехал из Португалии и пока ничего не сделал для этого клуба. То, как они заставляют меня чувствовать себя как дома, особенно. Я буду сохранять это до конца своей карьеры.

Это было настоящее путешествие. Мы начали хорошо, но потом пропустили два гола в двух переходах. Мне нравится, как игроки продолжали играть в нашу игру. Иногда мы выигрывали мяч, хотя у нас были проблемы в прошлом, когда мы слишком часто отдавали мяч. Ребята действительно пытались, и мы заслужили победу», – сказал Аморим.