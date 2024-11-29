Не самый лучший результат. Известна оценка Мудрика за матч с Хайденхаймом

В четверг, 28 ноября, состоялся поединок между «Хайденхаймом» и «Челси» в рамках четвертого тура Лиги конференций.

Победу в матче одержал лондонский клуб с общим счетом 2:0. Авторами голов стали Кристофер Нкунку и Михаил Мудрик.

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Статистический портал SofaScore по окончании противостояния выставил оценки игрокам. Самый высокий балл в составе «Челси» получил голкипер Филипп Йоргенсен – 9.8. В составе «Хайденхайма» также лучшим оказался вратарь Кевин Мюллер – 8.5.

Выступление украинца эксперты оценили всего в 7.6 балла, что является четвертым показателем в команде.

Оценки SofaScore за матч «Хайденхайм» – «Челси» (0:2)