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Лига Европы
29 ноября 2024, 01:35 | Обновлено 29 ноября 2024, 04:39
667
0

Полузащитник Динамо нашел причину неудачных результатов в Лиге Европы

Валентин Рубчинский намекнул на высокий уровень готовности участников

29 ноября 2024, 01:35 | Обновлено 29 ноября 2024, 04:39
667
0
Полузащитник Динамо нашел причину неудачных результатов в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Рубчинский

Игрок киевского «Динамо» Валентин Рубчинский проанализировал поединок против «Виктории» Пльзень в пятом туре Лиги Европы (1:2), а также оценил шансы бело-синих на выход в следующий раунд турнира.

– Игра оказалась тяжелой. Мы, конечно, недовольны результатом, потому что хотели выиграть. Так получилось, что не забили свои моменты, пропустили голы и в итоге проиграли сегодня.

– Впервые за пять матчей именно Вас выпустил Шовковский в стартовом составе. Чувствуете доверие тренера, из-за конкуренции не всегда удается играть с первых минут?

– Да, в «Динамо» большая конкуренция, и приятно, что мне дают шанс выйти в основе. Хотелось бы больше на своей позиции играть, на которой я больше привык выступать. Но это не проблема: если тренер сказал сыграть на другой позиции, я стараюсь выполнить эту задачу.

– Какие шансы у «Динамо» пройти дальше в Лиге Европы?

– Будем играть до конца, а там посмотрим, что получится. Если получится – то супер. А так… будем сражаться.

– Что влияет на такие результаты в Лиге Европы, ведь в УПЛ дела обстоят хорошо?

– В еврокубках более тяжелые соперники, более агрессивные, лучше тактически готовы. Нам здесь труднее играть, чем в чемпионате Украины. Иногда нам не везет: то красная карточка, то не можем забить.

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Валентин Рубчинский Динамо Киев Виктория Пльзень Лига Европы Динамо - Виктория Пльзень
Андрій Вітренко Источник: UA-Football
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