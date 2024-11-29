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  4. Лацио – Лудогорец – 0:0. Гости выстояли в Риме. Видеообзор матча
Лига Европы
29 ноября 2024, 00:15 | Обновлено 29 ноября 2024, 01:10
38
0

Лацио – Лудогорец – 0:0. Гости выстояли в Риме. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы

29 ноября 2024, 00:15 | Обновлено 29 ноября 2024, 01:10
38
0
Лацио – Лудогорец – 0:0. Гости выстояли в Риме. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Лацио» сыграл с «Лудогорцем».

Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась безголевой ничьей 0:0.

Лига Европы. 5 тур. 28 ноября

«Лацио» – «Лудогорец» – 0:0

Видеообзор матча:

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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