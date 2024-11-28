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  4. Зарплата больше, чем у Роналду. Салаху предлагают сумасшедший контракт
Саудовская Аравия
28 ноября 2024, 23:11 |
526
0

Зарплата больше, чем у Роналду. Салаху предлагают сумасшедший контракт

Клубы из Саудовской Аравии готовят супер-контракт для Мохамеда Салаха

28 ноября 2024, 23:11 |
526
0
Зарплата больше, чем у Роналду. Салаху предлагают сумасшедший контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, контракт которого с «красными» заканчивается уже следующим летом, может получиться сумасшедшую зарплату в чемпионате Саудовской Аравии, которая превысит зарплату португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает Mail Sport.

Позапрошлым летом 32-летний вингер отклонил предложение от «Аль-Иттихада» с зарплатой в размере 150 миллионов евро. Руководители Саудовской Аравии и саудовских клубов считают, что переезд вингера в местный чемпионат будет выгодныым со всех точек зрения, потому 177-миллионный контракт Криштиану Роналду может быть не самым «жирным» в чемпионате, если приезд Мохамеда случится.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 10 асистов.

«Барселона» может подписать Салаха.

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Данііл Киріяка Источник: Daily Mail
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