Зарплата больше, чем у Роналду. Салаху предлагают сумасшедший контракт

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, контракт которого с «красными» заканчивается уже следующим летом, может получиться сумасшедшую зарплату в чемпионате Саудовской Аравии, которая превысит зарплату португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает Mail Sport.

Позапрошлым летом 32-летний вингер отклонил предложение от «Аль-Иттихада» с зарплатой в размере 150 миллионов евро. Руководители Саудовской Аравии и саудовских клубов считают, что переезд вингера в местный чемпионат будет выгодныым со всех точек зрения, потому 177-миллионный контракт Криштиану Роналду может быть не самым «жирным» в чемпионате, если приезд Мохамеда случится.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 10 асистов.

«Барселона» может подписать Салаха.