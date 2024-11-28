Месси оценил влияние Барселоны на его карьеру. Что сказал?

Легенда каталонской «Барселоны» Лионель Месси поздравил клуб со 125-летием, рассказав о влиянии каталонцев на этот карьер.

Мне повезло, что Бог привел меня в Барселону, и я провел свою жизнь в этом прекрасном клубе. Я скучаю по клубу, скучаю по городу, скучаю по людям и скучаю по любви. Я надеюсь, что клуб сможет продолжать добиваться успеха, что мы сможем сделать этот клуб еще больше и еще лучше.

Поздравляю "Барселону" со 125-летием. Для меня великая гордость быть частью и болельщиком клуба. Это особый клуб, отличающийся от других, мне повезло, что Бог привел меня в это место, и я провел всю свою жизнь в этом замечательном клубе», – сказал Лео.

Аргентинский нападающий играл за каталонский клуб с 2004 по 2021 год. Сейчас футболист защищает цвета «Интер Майями».