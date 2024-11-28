Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси оценил влияние Барселоны на его карьеру. Что сказал?
Испания
28 ноября 2024, 19:53 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:56
478
0

Месси оценил влияние Барселоны на его карьеру. Что сказал?

Лео поздравил родной клуб

28 ноября 2024, 19:53 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:56
478
0
Месси оценил влияние Барселоны на его карьеру. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легенда каталонской «Барселоны» Лионель Месси поздравил клуб со 125-летием, рассказав о влиянии каталонцев на этот карьер.

Мне повезло, что Бог привел меня в Барселону, и я провел свою жизнь в этом прекрасном клубе. Я скучаю по клубу, скучаю по городу, скучаю по людям и скучаю по любви. Я надеюсь, что клуб сможет продолжать добиваться успеха, что мы сможем сделать этот клуб еще больше и еще лучше.

Поздравляю "Барселону" со 125-летием. Для меня великая гордость быть частью и болельщиком клуба. Это особый клуб, отличающийся от других, мне повезло, что Бог привел меня в это место, и я провел всю свою жизнь в этом замечательном клубе», – сказал Лео.

Аргентинский нападающий играл за каталонский клуб с 2004 по 2021 год. Сейчас футболист защищает цвета «Интер Майями».

По теме:
Переезд в Англию. 86-миллионный трансфер Барселоны сменит прописку
Едет за долларами. Экс-игрок ПСЖ и Баварии переходит в клуб МЛС
Реал Мадрид – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лионель Месси Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Футбол | 28 ноября 2024, 10:43 0
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ

Специалист поддержал игрока

Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Футбол | 28 ноября 2024, 06:31 0
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов

Наставник Реала провел пресс-конференцию после поединка 5-го тура еврокубка (0:2)

«Его просто не замечали». Эксперт раскритиковал звезду Шахтера за матч ЛЧ
Футбол | 28.11.2024, 15:35
«Его просто не замечали». Эксперт раскритиковал звезду Шахтера за матч ЛЧ
«Его просто не замечали». Эксперт раскритиковал звезду Шахтера за матч ЛЧ
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 28.11.2024, 01:31
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
ФОТО. Судья назначил пенальти на Мудрике, но затем изменил решение
Футбол | 28.11.2024, 20:50
ФОТО. Судья назначил пенальти на Мудрике, но затем изменил решение
ФОТО. Судья назначил пенальти на Мудрике, но затем изменил решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
27.11.2024, 08:24 4
Бокс
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
27.11.2024, 23:55 20
Футбол
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 68
Футбол
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
28.11.2024, 08:20 15
Бокс
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 349
Футбол
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
27.11.2024, 04:32 5
Футбол
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
27.11.2024, 12:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем