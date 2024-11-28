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  4. МЕМ ДНЯ. Мудрика сравнили с суперзвездой Реала. Контекст – отрицательный
Испания
28 ноября 2024, 09:38 |
816
3

МЕМ ДНЯ. Мудрика сравнили с суперзвездой Реала. Контекст – отрицательный

Украинский вингер «Челси» «принял лицо» Килиана Мбаппе

28 ноября 2024, 09:38 |
816
3
МЕМ ДНЯ. Мудрика сравнили с суперзвездой Реала. Контекст – отрицательный
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В социальные сети Twitter среди футбольных болельщиков приобретает популярность фото с лицом французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, прифотошопленным к телу украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

Публикация имеет подпись: «Килиан Мбаппе после перехода в «Реал» Мадрид».

В 18 матчах в составе мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Михаил Мудрик имеет 9+9 в 72 поединках за «Челси».

МЕМ ДНЯ. Мудрика сравнили с суперзвездой Реала. Контекст – негативный

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу мемы
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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D. K.
рука-ліцо, скоро будемо на сайті читати :" баба галя сказала бабі зіні що Миколенко купив собі на сніданок пластівці, хоча по дієті мав з"їсти яєчню", тупо сайт скотився в маріанський жолоб)
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