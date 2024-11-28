МЕМ ДНЯ. Мудрика сравнили с суперзвездой Реала. Контекст – отрицательный
Украинский вингер «Челси» «принял лицо» Килиана Мбаппе
В социальные сети Twitter среди футбольных болельщиков приобретает популярность фото с лицом французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, прифотошопленным к телу украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.
Публикация имеет подпись: «Килиан Мбаппе после перехода в «Реал» Мадрид».
В 18 матчах в составе мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Михаил Мудрик имеет 9+9 в 72 поединках за «Челси».
МЕМ ДНЯ. Мудрика сравнили с суперзвездой Реала. Контекст – негативный
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