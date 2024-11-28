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Англия
28 ноября 2024, 19:21 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:22
237
0

Ливерпуль готов продлить контракт с ключевым игроком

Соглашение Вирджила ван Дейка может быть пролонгировано до 2027 года

28 ноября 2024, 19:21 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:22
237
0
Ливерпуль готов продлить контракт с ключевым игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Лидер защиты «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк начал переговоры с клубом о подписании нового контракта, об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скирра.

По информации источника, руководство Ливерпуля намерено пролонгировать контракт с защитником сборной Нидерландов до лета 2027 года. Переговоры уже начались.

Срок действующего соглашения Вирджила ван Дейка с «мерсисайдцами» истекает летом 2025 года.

Нидерландский центрбек выступает за команду с января 2018 года, когда перешел из «Саутгемптона» за более чем 80 миллионов евро.

В этом сезоне Вирджил сыграл в 17 матчах за клуб во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта Николо Скира
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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