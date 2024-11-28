Не смогли ни Шевченко, ни Ребров. Форвард Динамо установил клубный рекорд

Украинский форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко установил уникальное достижение: 18-летний футболист стал первым в истории «бело-голубых» игроком, который сделал хет-трик в юношеской Лиге УЕФА. Произошло это в матче с «2 Коррику», который состоялся 27 ноября. Киевляне выиграли со счетом 5:0, а Матвей забил 3 гола.

Также это первый для украинского футболиста хет-трик в этом турнире.

Бущан прокомментировал предстоящий матч с «Викторией».