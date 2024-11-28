Молодежные турниры28 ноября 2024, 19:34 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:35
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Не смогли ни Шевченко, ни Ребров. Форвард Динамо установил клубный рекорд
Матвей Пономаренко оформил хет-трик в юношеской Лиге УЕФА
28 ноября 2024, 19:34 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:35
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Украинский форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко установил уникальное достижение: 18-летний футболист стал первым в истории «бело-голубых» игроком, который сделал хет-трик в юношеской Лиге УЕФА. Произошло это в матче с «2 Коррику», который состоялся 27 ноября. Киевляне выиграли со счетом 5:0, а Матвей забил 3 гола.
Также это первый для украинского футболиста хет-трик в этом турнире.
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