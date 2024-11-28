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Молодежные турниры
28 ноября 2024, 19:34 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:35
415
0

Не смогли ни Шевченко, ни Ребров. Форвард Динамо установил клубный рекорд

Матвей Пономаренко оформил хет-трик в юношеской Лиге УЕФА

28 ноября 2024, 19:34 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:35
415
0
Не смогли ни Шевченко, ни Ребров. Форвард Динамо установил клубный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Украинский форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко установил уникальное достижение: 18-летний футболист стал первым в истории «бело-голубых» игроком, который сделал хет-трик в юношеской Лиге УЕФА. Произошло это в матче с «2 Коррику», который состоялся 27 ноября. Киевляне выиграли со счетом 5:0, а Матвей забил 3 гола.

Также это первый для украинского футболиста хет-трик в этом турнире.

Бущан прокомментировал предстоящий матч с «Викторией».

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Матвей Пономаренко Динамо Киев Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Сергей Ребров Андрей Шевченко 2 Коррику
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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