Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Заря
02.12.2024 18:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 ноября 2024, 18:04 |
20
0

Заря – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура УПЛ

28 ноября 2024, 18:04 |
20
0
Заря – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 2 декабря, в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Заря – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Карпаты
«Про что тут говорить?» Эксперт раскритиковал игру Шахтера против ПСВ
«Игра проходит без него». Эксперт раскритиковал звездного бразильца Шахтера
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Карпаты Львов Заря - Карпаты
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Футбол | 27 ноября 2024, 23:56 349
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу

Донецкая команда не сумела завоевать очки в Эйндховене

Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»
Футбол | 28 ноября 2024, 12:35 6
Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»
Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»

Боснийский тренер остался крайне недоволен действиями бразильца Педро Энрике

Назван лучший Голден бой в истории. Это не Холанд и не Мбаппе
Футбол | 28.11.2024, 16:05
Назван лучший Голден бой в истории. Это не Холанд и не Мбаппе
Назван лучший Голден бой в истории. Это не Холанд и не Мбаппе
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
Бокс | 27.11.2024, 18:44
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Футбол | 27.11.2024, 19:08
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 4
Футбол
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 67
Футбол
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
27.11.2024, 22:35 25
Футбол
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
27.11.2024, 12:24 14
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
27.11.2024, 23:55 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем