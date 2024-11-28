Заря – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
2 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура УПЛ
В понедельник, 2 декабря, в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Заря – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкая команда не сумела завоевать очки в Эйндховене
Боснийский тренер остался крайне недоволен действиями бразильца Педро Энрике