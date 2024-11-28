Владимир ШАРАН: «После матча ПСВ – Шахтёр было тяжело заснуть»

Вчера донецкий «Шахтёр» провёл очередной матч основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором в драматичной борьбе с голландским ПСВ (Эйндховен) уступил 2:3. Эта игра оказалась довольно зрелищной и невероятно насыщенной событиями – как с плюсом, так и с минусом. Впечатлениями о матче с Sport.ua поделился бывший тренер ужгородского «Закарпатья», львовских «Карпат», «Олександрии» и «Миная» Владимир Шаран.

– Волнение было таким, что потом было трудно уснуть, – начинает свой рассказ специалист. – Всегда нужно ставить себя на место тренера, тем более, когда ты сам являешься тренером. Поэтому несложно было догадаться, что чувствовал после матча Марино Пушич. И не только он, а все футболисты и болельщики. Поражение от ПСВ оказалось очень болезненным. Если говорить о самой игре, то «Шахтёр» мне очень понравился. Горняки с первых минут играли организованно, правильно защищались. Да, были небольшие провалы, потому что не было секретом, что ПСВ считается домашней командой, которая на своём поле всегда действует агрессивно. Особенно были провалы в опорной зоне: не всегда отрабатывали в защите Крыськив, Бондаренко и Судаков. Слишком много было ударов по нашим воротам с средней дистанции. Но если говорить о действиях «Шахтёра», то проведенная на 8-й минуте контратака была показательной. Вратарь Ризнник, который однозначно был лучшим игроком матча, ввёл мяч, после чего горняки здорово сыграли в «стеночку», и Сикан замкнул передачу Конопли, дотянувшись до мяча. Благодаря быстрому голу у донеччан появилась уверенность, а вот в действиях ПСВ возникла растерянность. Что касается второго забитого мяча, то проявилась индивидуальная мастерство Зубкова. Всё было супер – 2:0 уже после первого тайма. Честно говоря, тогда я надеялся, что «Шахтёр» в этой встрече не уступит и, имея гандикап в два гола, в итоге победит. Но неоправданная и непонятная для меня красная карточка бразильца Педро Энрике повлияла на характер матча. Я понимаю, что он поскользнулся, но, доставая мяч, не следовало прыгать в соперника. Для чего?! Тридцать метров до ворот, никакой опасности им нет, а игрок «Шахтёра» так грубо действует. Это просто ужас. Педро Энрике сильно подвёл команду. И всё же донеччане надёжно защищались, а вратарь вообще творил чудеса в рамке!

– Всё, казалось бы, шло к тому, что донецкая команда доведёт матч до победы, однако ситуацию на поле с ног на голову перевернул пропущенный на 87-й минуте мяч.

– Забив первый мяч, у команды-соперницы обычно появляется больше энергии, растут крылья. И трибуны подгоняют её вперёд, чтобы отыграться. Так и получилось. Отличный удар с средней дистанции на 90-й минуте оказался таким, что Ризнник не мог выручить. Ну а затем был третий гол, когда, прижимая украинскую команду, в ПСВ играли практически все нападающие.

– Что кроме упомянутых ситуаций с минусом бросилось вам в глаза в игре горняков в Эйндховене?

– Не хотелось бы сейчас критиковать тренерский штаб и главного тренера «Шахтёра», но замена Сикана была необоснованной. Потому что после неё «Шахтёр» играл не вдесятером, а в девятером. Я имею в виду Эгиналду. Он не смог зацепиться за мяч, и, учитывая его невысокий рост, проиграл все воздушные дуэли. Комментаторы хотя и говорили, что он здорово играет головой, но я этого почему-то не увидел. Да и в отборе было не так отработано, как того требовала ситуация перед вторым пропущенным мячом. Нужно было агрессивнее встречать игрока ПСВ Тилльмана. Я внимательно следил за действиями Эгиналду. Он просто бегал по полю в среднем темпе и никакой пользы не принёс. Считаю, что его появление в игре было ошибкой. Я понимаю, что Сикан, возможно, уже подводил его физический состояние и он по какой-то причине продолжать игру не мог, но повторюсь: замена на Эгиналду была необоснованной.

– Во втором тайме было два эпизода, связанных с судейством. В одном из них Тилльман на 49-й минуте грубо сыграл против Сикана, «врезавшись» ему прямой ногой в голень, а во втором, на 67-й, главный арбитр швейцарец Урс Шнайдер слишком поздно остановил игру после уже упомянутого нарушения правил с удалением Педро Энрике.

– Я думаю, что в первом эпизоде арбитру никто ничего не подсказал, и он, видимо, думал, что делать. Как мне кажется, нарушение против Сикана тянуло на удаление, однако хотя бы жёлтую карточку швейцарец был обязан показать. Но почему-то этого не сделал. Во втором моменте однозначно была его ошибка. Нужно быть последовательным. Может, Шнайдер и был последовательным, потому что ещё не хотел останавливать матч, считая, что нарушение заслуживало только жёлтой карточки. Он дал возможность доиграть эпизод, чтобы мяч покинул поле. Думаю, что остановить игру арбитра заставила информация от ассистентов VAR, которые сигнализировали ему, что нужно предъявлять красную карточку. После этого он и остановил игру, даже несмотря на то, что в этот момент была фланговая передача в штрафную «Шахтёра». Все эти действия – результат его ошибки.