Устали от травм. Челси готов попрощаться с звездным капитаном клуба
Рис Джеймс может покинуть «Стэмфорд Бридж»
Английский защитник «Челси» Рис Джеймс может покинуть Лондон, сообщает TBR Football.
Травматичность 25-летнего англичанина пугает «синих», они не видят перспективы игрока в клубе. Но на европейской арене в 25-летнем игроке заинтересовано множество клубов, один из которых – мадридский «Реал». В Лондоне готовы отпустить игрока в Испанию за 20 миллионов евро. Интерес испанского гранда к футболисту длится уже достаточно долго, потому подписание капитана лондонского клуба за скромную сумму может стать выгодным для обеих сторон.
В текущем сезоне Рис Джеймс провел 4 матча на клубном уровне, результативными действиями не отличался.
Звезда академии «Челси» может оказаться в «Баварии».
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