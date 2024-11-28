Устали от травм. Челси готов попрощаться с звездным капитаном клуба

Английский защитник «Челси» Рис Джеймс может покинуть Лондон, сообщает TBR Football.

Травматичность 25-летнего англичанина пугает «синих», они не видят перспективы игрока в клубе. Но на европейской арене в 25-летнем игроке заинтересовано множество клубов, один из которых – мадридский «Реал». В Лондоне готовы отпустить игрока в Испанию за 20 миллионов евро. Интерес испанского гранда к футболисту длится уже достаточно долго, потому подписание капитана лондонского клуба за скромную сумму может стать выгодным для обеих сторон.

В текущем сезоне Рис Джеймс провел 4 матча на клубном уровне, результативными действиями не отличался.

Звезда академии «Челси» может оказаться в «Баварии».