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  4. Крузейро – Гремио – 1:1. Как забил Брейтуэйт? Видео голов и обзор матча
Чемпионат Бразилии
Крузейро
28.11.2024 02:00 – FT 1 : 1
Гремио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
28 ноября 2024, 17:15 | Обновлено 28 ноября 2024, 17:32
33
0

Крузейро – Гремио – 1:1. Как забил Брейтуэйт? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Бразилии Серии А

28 ноября 2024, 17:15 | Обновлено 28 ноября 2024, 17:32
33
0
Крузейро – Гремио – 1:1. Как забил Брейтуэйт? Видео голов и обзор матча
ФК Гремио. Мартин Брейтуэйт

28 ноября в рамках 35-го тура чемпионата Бразилии состоялся матч между «Крузейро» и «Гремио».

Игра завершилась ничьей с результатом 1:1.

Бразилия Серия А. 35-й тур. 28 ноября

«Крузейро» – «Гремио» – 1:1

Голы: Перейра, 42 – Брейтуэйт, 19

Видеообзор матча:

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Перейра (Крузейро).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Брайтвайт (Гремио).
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Крузейро Гремио чемпионат Бразилии по футболу видео голов и обзор Мартин Брейтуэйт
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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