Бразилия28 ноября 2024, 17:15 | Обновлено 28 ноября 2024, 17:32
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Крузейро – Гремио – 1:1. Как забил Брейтуэйт? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Бразилии Серии А
28 ноября 2024, 17:15 | Обновлено 28 ноября 2024, 17:32
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28 ноября в рамках 35-го тура чемпионата Бразилии состоялся матч между «Крузейро» и «Гремио».
Игра завершилась ничьей с результатом 1:1.
Бразилия Серия А. 35-й тур. 28 ноября
«Крузейро» – «Гремио» – 1:1
Голы: Перейра, 42 – Брейтуэйт, 19
Видеообзор матча:
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Перейра (Крузейро).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Брайтвайт (Гремио).
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