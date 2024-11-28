«Игра проходит без него». Эксперт раскритиковал звездного бразильца Шахтера

Украинский экс-футболист и тренер Олег Федорчук раскритиковал игру бразильского вингера донецкого «Шахтера» Кевина:

«Он не попадает в ритм матча, играет сам по себе. Фактически без него сама игра и проходит, бразилец мало комбинирует с другими футболистами. Кевин – эффектный, но малоэффективный игрок».

В этом сезоне Кевин сыграл 14 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

«Шахтер» установил личный антирекорд в еврокубках.