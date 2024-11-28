Лига чемпионов28 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 28 ноября 2024, 17:04
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«Игра проходит без него». Эксперт раскритиковал звездного бразильца Шахтера
Олег Федорчук оценил игру Кевина
28 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 28 ноября 2024, 17:04
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Украинский экс-футболист и тренер Олег Федорчук раскритиковал игру бразильского вингера донецкого «Шахтера» Кевина:
«Он не попадает в ритм матча, играет сам по себе. Фактически без него сама игра и проходит, бразилец мало комбинирует с другими футболистами. Кевин – эффектный, но малоэффективный игрок».
В этом сезоне Кевин сыграл 14 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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Кевин и Судаков отыграли очень слабо, опять тащил Зубков.
Зубкова много критикуют, но говорил и говорю что это лидер нынешнего Шахтера, человек "делающий разницу".
Конопля на атаку конечно очень удачно сыграл, Крыськив был неплох. Ну и Ризнык феерил просто.