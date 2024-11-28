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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 28 ноября 2024, 17:04
1355
2

«Игра проходит без него». Эксперт раскритиковал звездного бразильца Шахтера

Олег Федорчук оценил игру Кевина

28 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 28 ноября 2024, 17:04
1355
2
«Игра проходит без него». Эксперт раскритиковал звездного бразильца Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Украинский экс-футболист и тренер Олег Федорчук раскритиковал игру бразильского вингера донецкого «Шахтера» Кевина:

«Он не попадает в ритм матча, играет сам по себе. Фактически без него сама игра и проходит, бразилец мало комбинирует с другими футболистами. Кевин – эффектный, но малоэффективный игрок».

В этом сезоне Кевин сыграл 14 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

«Шахтер» установил личный антирекорд в еврокубках.

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Кевин (Шахтер) Олег Федорчук Лига чемпионов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ПСВ - Шахтер Шахтер Донецк ПСВ
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Gargantua81
начинал он блестяще, потом сник.
Кевин и Судаков отыграли очень слабо, опять тащил Зубков.
Зубкова много критикуют, но говорил и говорю что это лидер нынешнего Шахтера, человек "делающий разницу".
Конопля на атаку конечно очень удачно сыграл, Крыськив был неплох. Ну и Ризнык феерил просто.
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+1
Saar
Кевін із "Сам удома" ?
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