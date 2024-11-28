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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 14:12 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:16
177
0

Шахтер установил личный антирекорд в еврокубках

Решающий мяч в матче с ПСВ горняки пропустили на 90+5-й минуте

28 ноября 2024, 14:12 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:16
177
0
Шахтер установил личный антирекорд в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Мяч, забитый «джокером» ПСВ Рикардо Пепи на 90+5-й минуте, стал самым поздним решающим, пропущенным «Шахтером» в еврокубках на чужих полях в основное время игры. Прежний антирекорд был установлен горняками 7 ноября 2012 года, когда вышедший на замену нигерийский хавбек «Челси» Виктор Мозес принес победу своей команде на 90+4-й минуте матча группового раунда Лиги чемпионов - 3:2.

К слову, «Шахтер» пропустил решающий гол в компенсированное время уже 9-й раз. В четырех случаях оранжево-черные упускали победу, а в пяти – ничью.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие мячи, пропущенные Шахтером в еврокубках*

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Автор гола

Минута

Счет

11.10.2022

ЛЧ

ГТ

Реал (д)

Антонио РЮДИГЕР

90+5'

1:1

27.11.2024

ЛЧ

ОТ

ПСВ (г)

Рикардо ПЕПИ

90+5'

2:3

15.07.2007

КУ

1/8

Севилья (д)

Андрес ПАЛОП

90+4'

2:2

01.10.2008

ЛЧ

ГТ

Барселона (д)

Лионель МЕССИ

90+4'

1:2

07.11.2012

ЛЧ

ГТ

Челси (г)

Виктор МОЗЕС

90+4'

2:3

30.09.2014

ЛЧ

ГТ

Порту (д)

Джексон МАРТИНЕС

90+4'

2:2

07.12.2021

ЛЧ

ГТ

Шериф (д)

Бобан НИКОЛОВ

90+3'

1:1

28.11.2007

ЛЧ

ГТ

Селтик (г)

Массимо ДОНАТИ

90+2'

1:2

23.02.2017

ЛЕ

1/16

Сельта (д)

Яго АСПАС

90+1'

0:2

* в основное время матчей.

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир, ОТ - основной турнир.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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