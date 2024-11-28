Украина. Премьер лига28 ноября 2024, 15:58 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Полесье
30 ноября в 15:30 состоится матч 15-го тура УПЛ
28 ноября 2024, 15:58 |
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В субботу, 30 ноября, в 15:30 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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