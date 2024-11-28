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Украина. Премьер лига
28 ноября 2024, 15:58 |
86
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Полесье

30 ноября в 15:30 состоится матч 15-го тура УПЛ

28 ноября 2024, 15:58 |
86
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Полесье
УПЛ

В субботу, 30 ноября, в 15:30 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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