Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
28 ноября 2024, 15:56 |
43
0

Кривбасс – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 ноября в 15:30 состоится матч 15-го тура УПЛ

28 ноября 2024, 15:56 |
43
0
Кривбасс – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 30 ноября, в 15:30 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Кривбасс – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Полесье
Ворскла – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Виктория Сумы – ЮКСА Тарасовка – 5:1. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Полесье Житомир Полесье - Кривбасс
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»
Футбол | 28 ноября 2024, 12:35 6
Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»
Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»

Боснийский тренер остался крайне недоволен действиями бразильца Педро Энрике

Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Футбол | 27 ноября 2024, 23:55 20
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов

Матч 5-го тура еврокубка завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев

«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
Бокс | 27.11.2024, 18:44
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
Бокс | 28.11.2024, 08:20
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
Назван лучший Голден бой в истории. Это не Холанд и не Мбаппе
Футбол | 28.11.2024, 16:05
Назван лучший Голден бой в истории. Это не Холанд и не Мбаппе
Назван лучший Голден бой в истории. Это не Холанд и не Мбаппе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
28.11.2024, 06:23 32
Футбол
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 67
Футбол
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.11.2024, 00:01
Бокс
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 348
Футбол
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
27.11.2024, 06:23 2
Футбол
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем