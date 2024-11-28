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  4. «Фальшиво улыбается». Гвардиола не знает, как выйти с кризиса?
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 14:46 |
316
0

«Фальшиво улыбается». Гвардиола не знает, как выйти с кризиса?

Эксперт уверен, что наставник «Манчестер Сити» не знает, как исправить ситуацию

28 ноября 2024, 14:46 |
316
0
«Фальшиво улыбается». Гвардиола не знает, как выйти с кризиса?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Английский эксперт Даррен Стентон, который изучает жесты и поведение людей, прокомментировал пресс-конференцию главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы после матча Лиги чемпионов:

«Я видел его пресс-конференцию и она доказывает, что его терпение лопнуло. Он постоянно касается головы, двигает плечами и жестикулирует руками. Он фальшиво улыбается и говорит о вещах, которые и так очевидны. Жузеп не замечает тех деталей, которые нужно изменить. Он не имеет ни малейшего представления, как исправить ситуацию.

Словами он доказывает, что проблем нет. Это означает, что у него нет стратегии, как выйти из кризиса. Когда Гвардиолу спросили об увольнении, он ответил сарказмом. Это очевидное отклонение от ответа и защитная реакция. Он уверен, что все делает правильно. Но это не так», – сказал Стентон.

Ранее Гвардиола рассказал, почему «Манчестер Сити» пропустил три мяча от «Фейеноорда».

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Лига чемпионов Манчестер Сити Фейеноорд Жузеп Гвардиола
Микола Титюк Источник: Goal.com
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