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28 ноября 2024, 13:56 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:16
824
0

У Вербича есть неожиданный вариант продолжения карьеры. Где может оказаться

Словенец может оказаться на Кипре

28 ноября 2024, 13:56 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:16
824
0
У Вербича есть неожиданный вариант продолжения карьеры. Где может оказаться
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич

Бывшая звезда киевского «Динамо» Беньямин Вербич уже в ближайшее время покинет греческий «Панатинаикос», в котором почти не получает игровой практики.

По сообщению Gazzetta.gr, словенец может продолжить карьеру в чемпионате Кипра, где им серьезно интересуется местный АПОЭЛ.

Сообщается, если Вербич станет свободным агентом, то у него будет возможность продолжить карьеру в АПОЕЛ, однако неизвестно, до сих пор ли кипрский клуб сохраняет интерес к его кандидатуре.

«Панатинаикос» в случае досрочного расторжения контракта со словенцем сэкономит около 400 тысяч евро, что является оптимальным вариантом для обеих сторон, не заинтересованных в дальнейшем сотрудничестве.

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Беньямин Вербич АПОЭЛ чемпионат Кипра по футболу Панатинаикос чемпионат Греции по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Gazzetta.gr
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