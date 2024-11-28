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Лига Европы
28 ноября 2024, 13:48 | Обновлено 28 ноября 2024, 13:51
386
0

«Это европейский бренд». Украинец, который играет в Чехии – о шансах Динамо

Егор Цикало прокомментировал предстоящий матч киевского клуба в Лиге Европы

28 ноября 2024, 13:48 | Обновлено 28 ноября 2024, 13:51
386
0
«Это европейский бренд». Украинец, который играет в Чехии – о шансах Динамо
Егор Цикало

Украинский защитник чешского клуба «Теплице» Егор Цикало оценил шансы киевского «Динамо» в матче с «Викторией Пльзень»:

«Я болею за каждый украинский клуб в еврокубках. Я десять лет провел в академии «Динамо», поэтому с этой командой у меня тесные отношения.

Киевский клуб всегда был великим европейским брендом. В прошлом он дважды побеждал в финале Кубка обладателей кубков и регулярно играл в Лиге чемпионов. Возможно, сила клуба постраждала от военного конфликта.

У «Динамо» сейчас хорошая команда. У них быстрые, динамичные игроки. Но это должно приносить результаты. Будет очень тяжело. Мне трудно определить фаворита», – сказал Цикало.

Матч 5-го тура Лиги Европы «Динамо» Киев – «Виктория» Пльзень состоится 28 ноября в Гамбурге (Германия). Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Ранее известный эксперт оценил шансы столичного клуба в предстоящем поединке.

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Лига Европы Динамо Киев Виктория Пльзень
Микола Титюк Источник
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