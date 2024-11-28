«Это европейский бренд». Украинец, который играет в Чехии – о шансах Динамо

Украинский защитник чешского клуба «Теплице» Егор Цикало оценил шансы киевского «Динамо» в матче с «Викторией Пльзень»:

«Я болею за каждый украинский клуб в еврокубках. Я десять лет провел в академии «Динамо», поэтому с этой командой у меня тесные отношения.

Киевский клуб всегда был великим европейским брендом. В прошлом он дважды побеждал в финале Кубка обладателей кубков и регулярно играл в Лиге чемпионов. Возможно, сила клуба постраждала от военного конфликта.

У «Динамо» сейчас хорошая команда. У них быстрые, динамичные игроки. Но это должно приносить результаты. Будет очень тяжело. Мне трудно определить фаворита», – сказал Цикало.

Матч 5-го тура Лиги Европы «Динамо» Киев – «Виктория» Пльзень состоится 28 ноября в Гамбурге (Германия). Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Ранее известный эксперт оценил шансы столичного клуба в предстоящем поединке.