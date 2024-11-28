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  4. «40% на ничью». Эксперт дал прогноз на матч Динамо в Лиге Европы
Лига Европы
28 ноября 2024, 10:41 |
170
0

«40% на ничью». Эксперт дал прогноз на матч Динамо в Лиге Европы

Вячеслав Заховайло считает, что шансы команд равны

28 ноября 2024, 10:41 |
170
0
«40% на ничью». Эксперт дал прогноз на матч Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло дал прогноз на матч киевского «Динамо» против чешской «Виктории» Пльзень в 5-м туре основного этапа Лиги Европы:

«Скажу так: 40 процентов на ничью и по 30 процентов даю на победу «Динамо» или «Виктории».

Я знаю, что тренер и игроки команды из Пльзени трезво оценивают ситуацию. Они воспринимают «Динамо» не как команду, которая плетется на последнем месте в турнирной таблице Лиги Европы, не как аутсайдера, а серьезного соперника. К матчу против «бело-синих» они готовятся очень основательно, изучая будущего оппонента.

Склоняюсь к результативной ничьей. 2:2 вряд ли будет, поэтому моя ставка 1:1».

Матч «Динамо» Киев – «Виктория» Пльзень состоится 28 ноября в 19:45 по киевскому времени.

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Виктория Пльзень Виктория Пльзень Вячеслав Заховайло
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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