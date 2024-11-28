«40% на ничью». Эксперт дал прогноз на матч Динамо в Лиге Европы
Вячеслав Заховайло считает, что шансы команд равны
Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло дал прогноз на матч киевского «Динамо» против чешской «Виктории» Пльзень в 5-м туре основного этапа Лиги Европы:
«Скажу так: 40 процентов на ничью и по 30 процентов даю на победу «Динамо» или «Виктории».
Я знаю, что тренер и игроки команды из Пльзени трезво оценивают ситуацию. Они воспринимают «Динамо» не как команду, которая плетется на последнем месте в турнирной таблице Лиги Европы, не как аутсайдера, а серьезного соперника. К матчу против «бело-синих» они готовятся очень основательно, изучая будущего оппонента.
Склоняюсь к результативной ничьей. 2:2 вряд ли будет, поэтому моя ставка 1:1».
Матч «Динамо» Киев – «Виктория» Пльзень состоится 28 ноября в 19:45 по киевскому времени.
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