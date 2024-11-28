«Лежат в теплой ванне». Футбольный эксперт назвал главную проблему Динамо

Известный футбольный эксперт Вячеслав Заховайло назвал главную проблему киевского «Динамо»:

«У Динамо нет фарм-клуба – это большая проблема. Киевский клуб мог бы отдавать молодых футболистов в другую команду, чтобы они набирались опыта, набивали синяки и так далее. Молодежный чемпионат Украины – ни о чем.

Футболисты играют, будто лежат в теплой ванне. Забивают по десять голов. Конкурент только один – молодежь «Шахтера». Все. В таких условиях тяжело воспитать нормальных исполнителей», – размышляет Заховайло.

Сообщалось, что Заховайло дал прогноз на матч киевского «Динамо» в Лиге Европы.