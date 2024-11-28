«Лежат в теплой ванне». Футбольный эксперт назвал главную проблему Динамо
Вячеслав Заховайло считает, что столичной команде нужно иметь собственный фарм-клуб
Известный футбольный эксперт Вячеслав Заховайло назвал главную проблему киевского «Динамо»:
«У Динамо нет фарм-клуба – это большая проблема. Киевский клуб мог бы отдавать молодых футболистов в другую команду, чтобы они набирались опыта, набивали синяки и так далее. Молодежный чемпионат Украины – ни о чем.
Футболисты играют, будто лежат в теплой ванне. Забивают по десять голов. Конкурент только один – молодежь «Шахтера». Все. В таких условиях тяжело воспитать нормальных исполнителей», – размышляет Заховайло.
Сообщалось, что Заховайло дал прогноз на матч киевского «Динамо» в Лиге Европы.
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