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  4. «Лежат в теплой ванне». Футбольный эксперт назвал главную проблему Динамо
Лига Европы
28 ноября 2024, 14:04 |
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«Лежат в теплой ванне». Футбольный эксперт назвал главную проблему Динамо

Вячеслав Заховайло считает, что столичной команде нужно иметь собственный фарм-клуб

28 ноября 2024, 14:04 |
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«Лежат в теплой ванне». Футбольный эксперт назвал главную проблему Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine.

Известный футбольный эксперт Вячеслав Заховайло назвал главную проблему киевского «Динамо»:

«У Динамо нет фарм-клуба – это большая проблема. Киевский клуб мог бы отдавать молодых футболистов в другую команду, чтобы они набирались опыта, набивали синяки и так далее. Молодежный чемпионат Украины – ни о чем.

Футболисты играют, будто лежат в теплой ванне. Забивают по десять голов. Конкурент только один – молодежь «Шахтера». Все. В таких условиях тяжело воспитать нормальных исполнителей», – размышляет Заховайло.

Сообщалось, что Заховайло дал прогноз на матч киевского «Динамо» в Лиге Европы.

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Лига Европы Динамо Киев Виктория Пльзень Вячеслав Заховайло
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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