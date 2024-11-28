Назван лучший Голден бой в истории. Это не Холанд и не Мбаппе

Популярное интернет-издание GiveMeSport опубликовало рейтинг из лучших футболистов, которые выигрывали премию Golden Boy.

Тройку топа открыл нынешний нападающий мадридского «Реала» – француз Килиан Мбаппе. Он получил звание величайшего таланта футбольного мира в 2017 году и за свою карьеру уже успел провести 391 матч, отметившись 297 забитыми мячами и 47 голевыми передачами.

На втором месте расположился легендарный английский форвард Уэйн Руни. Подавляющую часть карьеры он провел в «Манчестер Юнайтед», где в 2004 году и выиграл престижную награду. В 2021 году «Шрек» закончил профессиональную карьеру с такой статистикой: 764 игры, 313 голов и 164 ассиста.

Лучшим «голден боем» в истории был признан аргентинец Лионель Месси. Нет смысла что-то говорить о действующем игроке «Интер Майами» – рекордные 8 «Золотых мячей», 4 Лиги чемпионов и 1 Кубок мира говорят сами за себя, так же как 1101 результативное действие в 914 поединках.

Топ-22 лучших обладателя премии Golden Boy по версии GiveMeSport: