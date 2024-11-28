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28 ноября 2024, 16:05 | Обновлено 28 ноября 2024, 16:33
709
2

Назван лучший Голден бой в истории. Это не Холанд и не Мбаппе

Признание получил Лионель Месси

28 ноября 2024, 16:05 | Обновлено 28 ноября 2024, 16:33
709
2
Назван лучший Голден бой в истории. Это не Холанд и не Мбаппе
GiveMeSport

Популярное интернет-издание GiveMeSport опубликовало рейтинг из лучших футболистов, которые выигрывали премию Golden Boy.

Тройку топа открыл нынешний нападающий мадридского «Реала» – француз Килиан Мбаппе. Он получил звание величайшего таланта футбольного мира в 2017 году и за свою карьеру уже успел провести 391 матч, отметившись 297 забитыми мячами и 47 голевыми передачами.

На втором месте расположился легендарный английский форвард Уэйн Руни. Подавляющую часть карьеры он провел в «Манчестер Юнайтед», где в 2004 году и выиграл престижную награду. В 2021 году «Шрек» закончил профессиональную карьеру с такой статистикой: 764 игры, 313 голов и 164 ассиста.

Лучшим «голден боем» в истории был признан аргентинец Лионель Месси. Нет смысла что-то говорить о действующем игроке «Интер Майами» – рекордные 8 «Золотых мячей», 4 Лиги чемпионов и 1 Кубок мира говорят сами за себя, так же как 1101 результативное действие в 914 поединках.

Топ-22 лучших обладателя премии Golden Boy по версии GiveMeSport:

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Лионель Месси Уэйн Руни Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Сеск Фабрегас Серхио Агуэро Ламин Ямал Джуд Беллингем Рахим Стерлинг Педри Поль Погба Гави Маттейс де Лигт Иско Марио Гетце Рафаэль ван дер Варт Алешандре Пато Жоау Феликс Ренату Санчеш Марио Балотелли Антони Марсьяль Андерсон Луис де Абреу Оливейра Golden Boy рейтинг GiveMeSport лучший молодой игрок
Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
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Sergio
а як же коваленко?
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Saar
і тут дупу лижуть гному
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-1
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