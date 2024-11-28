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  4. «Это не проигранный финал». Мичел отреагировал на поражение Жироны в ЛЧ
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 12:52 |
184
0

«Это не проигранный финал». Мичел отреагировал на поражение Жироны в ЛЧ

Испанец раздосадован игрой своей команды

28 ноября 2024, 12:52 |
184
0
«Это не проигранный финал». Мичел отреагировал на поражение Жироны в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился эмоциями после матча пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, где его команда минимально уступила «Штурму» (0:1).

«Это не проигранный финал. Это очень большая упущенная возможность, которая оставляет нас в сложной ситуации, но мы живы». Возможно, мы совершили ошибку в нашей агрессивности на мяче, чтобы взломать команду, постоянно имевшую поддержку.

Мы очень хорошо начали и создали моменты. Но у нас не было правильного ритма, чтобы преодолеть такую ​​оборону, как у Штурма. Нам не хватало темпа, чтобы попасть в третью зону с опасными ситуациями.

«Мы могли повести в счете, но допустили несколько ошибок, а одна ошибка, особенно во втором тайме, очень сильно нас наказала. Команда старалась. Мы контролировали ситуацию, но нам не хватило агрессии, чтобы нанести им вред. Но все больше не нужно об этом думать. Мы не нашли никакой глубины, и это сделало разницу», – сказал Мичел.

В нынешнем сезоне «Жирона» занимает 30-ю строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав три зачетных балла.

Следующий матч еврокубков каталонцы проведут 10 декабря, когда будут принимать лидера Лиги чемпионов – Ливерпуль. Начало игры в 19:45 по Киеву.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Лига чемпионов Штурм Грац
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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