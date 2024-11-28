27.11.2024 21:45 – FT 0 : 2
Англия28 ноября 2024, 11:11 | Обновлено 28 ноября 2024, 11:52
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Кардифф Сити – КПР – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
28 ноября 2024, 11:11 | Обновлено 28 ноября 2024, 11:52
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27 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч между «Кардифф Сити» и «КПР».
«КПР» одержал уверенную победу с результатом 2:0.
Чемпионшип Англии. 17 тур. 27 ноября
«Кардифф Сити» – «КПР» – 0:2
Голы: Целар 40, 90+1
Видеообзор матча:
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жан Целар (КПР).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Жан Целар (КПР).
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