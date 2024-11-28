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Чемпионшип Англия
Кардифф Сити
27.11.2024 21:45 – FT 0 : 2
КПР
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 ноября 2024, 11:11 | Обновлено 28 ноября 2024, 11:52
17
0

Кардифф Сити – КПР – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

28 ноября 2024, 11:11 | Обновлено 28 ноября 2024, 11:52
17
0
Кардифф Сити – КПР – 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч между «Кардифф Сити» и «КПР».

«КПР» одержал уверенную победу с результатом 2:0.

Чемпионшип Англии. 17 тур. 27 ноября

«Кардифф Сити» – «КПР» – 0:2

Голы: Целар 40, 90+1

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жан Целар (КПР).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Жан Целар (КПР).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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