Потеряли преимущество в два мяча. Шахтер обновил неприятный антирекорд
Украинский клуб проиграл нидерландскому ПСВ в пятом туре Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтер» проиграл нидерландскому ПСВ со счетом 2:3 в матче пятого тура Лиги чемпионов. Подопечные Марино Пушича выигрывали с разницей в два мяча, однако позволили сопернику совершить камбэк.
Этот случай стал третьим за всю историю выступлений украинских команд в еврокубках, когда клуб потерял преимущество в два гола и проиграл матч. Интересно, что предыдущие два «достижения» также принадлежат донецкому клубу.
В четвертьфинале Кубка обладателей кубков 1983/84 «горняки» забили дважды в ворота португальского «Порту», но в итоге проиграли 2:3. Во втором туре первого группового этапа Лиги чемпионов 2000/01 «Шахтер» побеждал английский «Арсенал» 2:0, однако пропустил три гола и проиграл.
Подопечные Марино Пушича занимают 26 место в турнирной таблице – в активе команды 4 балла. Следующий матч в Лиге чемпионов «Шахтер» проведет 10 декабря против немецкой «Баварии».
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