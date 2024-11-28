Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Потеряли преимущество в два мяча. Шахтер обновил неприятный антирекорд
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 11:18 |
395
3

Потеряли преимущество в два мяча. Шахтер обновил неприятный антирекорд

Украинский клуб проиграл нидерландскому ПСВ в пятом туре Лиги чемпионов

28 ноября 2024, 11:18 |
395
3
Потеряли преимущество в два мяча. Шахтер обновил неприятный антирекорд
Getty Images/Global Images Ukraine.

Донецкий «Шахтер» проиграл нидерландскому ПСВ со счетом 2:3 в матче пятого тура Лиги чемпионов. Подопечные Марино Пушича выигрывали с разницей в два мяча, однако позволили сопернику совершить камбэк.

Этот случай стал третьим за всю историю выступлений украинских команд в еврокубках, когда клуб потерял преимущество в два гола и проиграл матч. Интересно, что предыдущие два «достижения» также принадлежат донецкому клубу.

В четвертьфинале Кубка обладателей кубков 1983/84 «горняки» забили дважды в ворота португальского «Порту», но в итоге проиграли 2:3. Во втором туре первого группового этапа Лиги чемпионов 2000/01 «Шахтер» побеждал английский «Арсенал» 2:0, однако пропустил три гола и проиграл.

Подопечные Марино Пушича занимают 26 место в турнирной таблице – в активе команды 4 балла. Следующий матч в Лиге чемпионов «Шахтер» проведет 10 декабря против немецкой «Баварии».

По теме:
Впервые за 15 лет. Ливерпуль обыграл Реал с девятой попытки
Тилльман отреагировал на победу над Шахтером. Он оформил дубль в матче
Не Сикан. Игрок Шахтера попал в команду недели ЛЧ от WhoScored
Лига чемпионов Шахтер Донецк ПСВ ПСВ - Шахтер антирекорд Марино Пушич
Микола Титюк Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Футбол | 28 ноября 2024, 06:31 0
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов

Наставник Реала провел пресс-конференцию после поединка 5-го тура еврокубка (0:2)

Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Футбол | 27 ноября 2024, 15:01 7
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика

Михаила могут продать за 30 млн фунтов стерлингов

Хайденхайм – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 28.11.2024, 11:26
Хайденхайм – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Хайденхайм – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 28.11.2024, 07:45
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
Бокс | 28.11.2024, 08:20
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Яке? Шахтар встановив кучу рекордів:
1. За 10 хвилин до кінця матчу примудрився пропустить 3 голи і просрать.
2. ПСВ наніс 32 удари!
3. Різник зробив більше 10 сейвів.
4. Пряма червона для бразильського костолома.
5. Бакайоко весь матч "возив" Судакова! ( а це  чудо ще про кар єру Луніна розповідає).
6. Якби не різник - був би рекорд з пропущених голів!
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
27.11.2024, 04:32 4
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 27
Футбол
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 59
Футбол
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
27.11.2024, 12:24 14
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ
28.11.2024, 06:23 25
Футбол
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 339
Футбол
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем