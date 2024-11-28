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  4. «Зависимый форвард». Гецко объяснил проблемы Довбика в Роме
Италия
28 ноября 2024, 11:16 |
132
0

«Зависимый форвард». Гецко объяснил проблемы Довбика в Роме

Гецко считает, что в «Жироне» Артему было куда проще

28 ноября 2024, 11:16 |
132
0
«Зависимый форвард». Гецко объяснил проблемы Довбика в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своим мнением относительно форварда римской «Ромы» Артема Довбика объяснил, почему результативность украинца в Италии не так велика, как в «Жироне».

«Довбик – это зависимый форвард. Если команда играет на него, то он будет забивать и иметь моменты. А если партнеры будут играть не на него, а на другого игрока может пропасть уверенность в себе. Поэтому в Испании у него было гораздо больше моментов и голов.

«Очень важно, что Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и получил огромный опыт в Ла Лиге, но ему есть еще куда расти.

Чтобы его сравнивать с большими нападающими прошлого, ему однозначно нужно добавлять.

Ранее сообщалось, что в Италии обеспокоены формой Артема Довбика, считая, что есть некоторые тревожные сигналы.

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Артем Довбик Рома Рим Иван Гецко чемпионат Италии по футболу Серия A
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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