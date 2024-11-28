«Зависимый форвард». Гецко объяснил проблемы Довбика в Роме

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своим мнением относительно форварда римской «Ромы» Артема Довбика объяснил, почему результативность украинца в Италии не так велика, как в «Жироне».

«Довбик – это зависимый форвард. Если команда играет на него, то он будет забивать и иметь моменты. А если партнеры будут играть не на него, а на другого игрока может пропасть уверенность в себе. Поэтому в Испании у него было гораздо больше моментов и голов.

«Очень важно, что Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и получил огромный опыт в Ла Лиге, но ему есть еще куда расти.

Чтобы его сравнивать с большими нападающими прошлого, ему однозначно нужно добавлять.

Ранее сообщалось, что в Италии обеспокоены формой Артема Довбика, считая, что есть некоторые тревожные сигналы.