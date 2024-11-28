«Зависимый форвард». Гецко объяснил проблемы Довбика в Роме
Гецко считает, что в «Жироне» Артему было куда проще
Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своим мнением относительно форварда римской «Ромы» Артема Довбика объяснил, почему результативность украинца в Италии не так велика, как в «Жироне».
«Довбик – это зависимый форвард. Если команда играет на него, то он будет забивать и иметь моменты. А если партнеры будут играть не на него, а на другого игрока может пропасть уверенность в себе. Поэтому в Испании у него было гораздо больше моментов и голов.
«Очень важно, что Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и получил огромный опыт в Ла Лиге, но ему есть еще куда расти.
Чтобы его сравнивать с большими нападающими прошлого, ему однозначно нужно добавлять.
Ранее сообщалось, что в Италии обеспокоены формой Артема Довбика, считая, что есть некоторые тревожные сигналы.
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