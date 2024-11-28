«Чтоб вас перекосило». Реакция фанатов Шахтера на досадное поражение в ЛЧ
«Горняки» проиграли ПСВ 2:3, выигрывая 2:0 по ходу матча
В среду, 27 ноября, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером». Победу одержали хозяева со счетом 3:2.
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После поединка болельщики «горняков» поделились мыслями об игре в социальных сетях клуба.
Никита: «Плачу».
Илья Григорьев: «Позор».
Павел: «Я надеюсь, что Педро Энрике в этом сезоне больше не сыграет. За такое надо очень сильно наказывать».
Егор: «Так нельзя. Команда борется всю игру, выигрывает 2:0 и ты непонятно зачем берешь и удаляешься».
Mykyta Oleksiyovych: «Команда круто сыграла, полностью заслуживали победу».
Tiger Woods: «УПЛ ваше все, позорники. Один Резник играл».
ярослав: «Я, наверное, больше не буду смотреть футбол».
.: «У меня еще никогда в жизни не было такого осадка внутри, как сейчас, жить прям не хочется...»
Ivan: «Зачем этих бразильцев вообще купили? Они не играют, а только портят все».
Mischenko: «Чтобы вас там б***ь перекосило. Всегда верил в вас, всегда хотел, чтобы вы были лучшими, а сейчас б***ь слов нет».
Владимир: «Кто там говорил, что Пушич - хороший тренер? Ребята, где вы все?»
Иван: «Мда, Пушич рано начал замены делать, чтобы на удержание играть, еще и наша неизлечимая болезнь последних минут».
Marko: «После 2:2 выключил, знал, что третий забьют. А вообще надо учиться играть и в меньшинстве, а не сдавать игру. За 5 минут проиграть матч - это позор. Степаненко кто-то видел на поле? А он был».
Клуб Шахтер: «Крыськива можно из команды попросить?»
SilverFox: «Заслуженно. Таким командам не место в ЛЧ. Выиграть конечно можно, но вот скорости и мастерство явно не того уровня».
Иван: «Наверняка Пушич хочет увольнения, сломал игру в начале второго тайма».
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