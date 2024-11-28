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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 10:28 | Обновлено 28 ноября 2024, 10:40
2167
2

«Чтоб вас перекосило». Реакция фанатов Шахтера на досадное поражение в ЛЧ

«Горняки» проиграли ПСВ 2:3, выигрывая 2:0 по ходу матча

28 ноября 2024, 10:28 | Обновлено 28 ноября 2024, 10:40
2167
2
«Чтоб вас перекосило». Реакция фанатов Шахтера на досадное поражение в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 27 ноября, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером». Победу одержали хозяева со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После поединка болельщики «горняков» поделились мыслями об игре в социальных сетях клуба.

Никита: «Плачу».

Илья Григорьев: «Позор».

Павел: «Я надеюсь, что Педро Энрике в этом сезоне больше не сыграет. За такое надо очень сильно наказывать».

Егор: «Так нельзя. Команда борется всю игру, выигрывает 2:0 и ты непонятно зачем берешь и удаляешься».

Mykyta Oleksiyovych: «Команда круто сыграла, полностью заслуживали победу».

Tiger Woods: «УПЛ ваше все, позорники. Один Резник играл».

ярослав: «Я, наверное, больше не буду смотреть футбол».

.: «У меня еще никогда в жизни не было такого осадка внутри, как сейчас, жить прям не хочется...»

Ivan: «Зачем этих бразильцев вообще купили? Они не играют, а только портят все».

Mischenko: «Чтобы вас там б***ь перекосило. Всегда верил в вас, всегда хотел, чтобы вы были лучшими, а сейчас б***ь слов нет».

Владимир: «Кто там говорил, что Пушич - хороший тренер? Ребята, где вы все?»

Иван: «Мда, Пушич рано начал замены делать, чтобы на удержание играть, еще и наша неизлечимая болезнь последних минут».

Marko: «После 2:2 выключил, знал, что третий забьют. А вообще надо учиться играть и в меньшинстве, а не сдавать игру. За 5 минут проиграть матч - это позор. Степаненко кто-то видел на поле? А он был».

Клуб Шахтер: «Крыськива можно из команды попросить?»

SilverFox: «Заслуженно. Таким командам не место в ЛЧ. Выиграть конечно можно, но вот скорости и мастерство явно не того уровня».

Иван: «Наверняка Пушич хочет увольнения, сломал игру в начале второго тайма».

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 2
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pecherytsja88
"Директор" з футболу привезе наступного видатного тренера. Чим Йовічевіч був не такий?
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+2
Alex T
Если так пропускать три гола под конец, то ничего удивительного это просто уровень команды значит. Было бы иначе, то удержали бы хотя бы ничью.
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+2
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